Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Bursa'da

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası\'nın Kasım ayı Meclis Toplantısı\'na onur konuğu olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov katıldı. İvanov, \"2015 ile 2017 yılları arasında Türkiye ile olan ticaret hacmimizi 63 milyon arttırmayı başardık\" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kasım ayı Meclis Toplantısı BTSO Hizmet Binası\'nda gerçekleştirdi. Toplantıya onur konuğu olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov katıldı. Açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov\'u ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti. Burkay\'ın ardından kürsüye çıkan Gjorge İvanov, iki ülke arasındaki anlaşmalarla ilgili ciddi ilerlemeler olduğunu kaydetti. Her yıl ticari ilişkileri arttırmak adına önemli adımlar atıldığını ifade eden İvanov, \"Her iki ülke için hem siyasi hem de güvenlik manasında en zor iki yıl olan 2015 ile 2017 yılları arasında ticaret hacmimizi 63 milyon arttırmayı başardık. Yani 393 milyon dolardan 456 milyon dolara çıkardık\" dedi.

Ekonomik ilişkilerde yaşanan eksikliğin son yıllarda giderildiğini belirten İvanov, \"2012 yılında Türk Devlet Zirvesiyle birlikte gerçekleşen toplantıda ikili ilişkilerimizi değerlendirdik ve ilişkilerimizin siyasi anlamda çok çok iyi düzeyde olduğuna şahitlik ettik. Fakat eksik olan bir şey vardı. Siyasi ilişkilerimiz çok iyi olsa da ekonomik ilişkiler ciddi manada eksiklik gösteriyordu. Bu nedenle beraberce ortak bir hedef aldık. Ticari ilişkilerimizin boyutunun 1 milyar dolara çıkmasını planlamıştık. 6 yıl içerisinde hem Makedonya Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi ve sayısız siyasi ve güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde hem illegal göç hem de terörist saldırılar gibi çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldık. Fakat böylesine ciddi tehlikeler bile bizim kurumlarımızı ve iş dünyamızın temsilcilerini ortak hedefe ulaşmak yönündeki kararlılığından geri çevirmedi\" dedi.

\"MAKEDONYA\'YA YATIRIM YAPMALISINIZ\"

Makedonya Cumhuriyeti\'nin iş insanları için büyük fırsatlar sunan bir ülke olduğunu vurgulayan Ivanov, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin son dönemde gerçekleştirmiş olduğu muazzam ekonomik gelişme ve ekonomik başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Makedonya Cumhuriyeti de iş insanları için çok büyük fırsatlar sunan bir ülkedir. Sizler Rumelili ailelerin torunları, çocukları olarak daha büyük bir sorumluluk altında olduğunuza inanıyorum. Sizler Rumeli\'ye, daha doğrusu Makedonya\'ya yatırım yapmalısınız. Makedonya, Osmanlı mirası olan ortak yaşamı ve farklılıklara saygı duymayı hala yaşatan tek balkan ülkesidir\" dedi.

Meclis Toplantısı\'nın ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov\'a tablo hediye etti.

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