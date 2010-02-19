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Yaşam

Makedon askerine Türk modası

Makedon askerinin milli günle özel törenlerde kullanacağı giysilerin tasarımı, Türk modacı Ahmet Özceyhan tarafından yapılacak.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Makedon askerinin milli gün ve özel törenlerde kullanacağı giysilerin tasarımı, Makedonya Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen teklif doğrultusunda ünlü Türk modacı ve kreatör Ahmet Özceyhan tarafından yapılacak.

Modacı Özceyhan, Makedonya Kültür Bakanlığı'nın talebi üzerine ayrıca, ''Makedonya'nın aydınlık yüzünün çağdaş ve gelenekçi yaklaşımla dünyaya tanıtılması'' anlamında da özel bir koleksiyonun hazırlığını başladı.

Özceyhan, geçtiğimiz aylarda Mardin'i tanıtıcı bir koleksiyon yaptıklarını ve tanıtımın, izlemeye gelen yabancı misyon şefleri ve bakanların son derece beğenisini kazandığını söyledi. Bu kapsamda Makedonya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileriyle tanıştıklarını belirten Özceyhan, şöyle devam etti:

''Bana 'Benim dünyada gördüğüm modacılar içinde en iyilerinden birisi de Türk. Makedonya için böyle hem çağdaş, hem geleneksel bir koleksiyon yapar mısınız?' diye teklifte bulundular. Benim için bir Türk modacıyı seçmeleri çok memnuniyet vereci bir durumdu. Kendilerine 'memnuniyetle olur' yanıtını verdim. Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kanceska da benimle irtibata geçti. Daha sonra Bakan Kanceska ve Milli Savunma Bakanı Zoran Konjanovskı beni Makedonya'ya davet ederek beş gün misafir ettiler. Makedon askerinin özel günlerde, milli gün ve bayramlarda giydiği kıyafetleri benim tasarlamam istendi.''

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