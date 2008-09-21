Makbuzu getiren parasını alacak

Kayyum olarak atanan Alman Avukat Götz Lautenbach, paraları amacına uygun kullanılmayan bağışçıların, ellerindeki makbuzları veya havale belgesini 29 Eylül’den 3 Kasım tarihine kadar ibraz ederek, iflas masasına başvurmalarını istedi



Frankfurtlu avukat Lautenbach iflas masası başkanı tayin edildi. Alacaklıların paraları ödendikten sonra vergi borçları da kapatılacak. Kalan para ise Alman Kızılhaç Örgütü’ne verilecek.

Deniz Feneri e.V.’nin yaklaşık 20 bin kişiden bağış adı altında topladığı 41 milyon Euro’nun üzerindeki paranın büyük bölümü amaç dışı kullanılırken, savcılığın önemli bir nakit paraya tedbir koyduğu, bazı taşınmazların da güvence altına alındığı ve bütün servetin iflas masası tarafından idare edildiği bildirildi.



Frankfurt Asliye Mahkemesi tarafından kayyum tayin edilen Frankfurtlu avukat Götz Lautenbach, "Alacaklıların borcu ödendikten sonra geriye bir meblağ kalırsa, tüzük gereği Kızılhaç’a verilecek" diyerek, soruları şöyle yanıtladı:

Deniz Feneri derneğinin mal varlığı ne kadar?

Derneğin malvarlığı tam olarak tespit edilebilmiş değil. Bir de gayrıimenkullerin bankaya olan borçları var. Borcu olmayan binaların ise ne kadara satılabileceği meçhul. Kayyum olarak tayin edilen avukat Götz Lautenbach, sözkonusu servetin 2 ile 5 milyon Euro arasında olduğunu tahmin ediyor.

Mahkemede 12 milyon Euro servetten söz edildi. Bankada kaç milyon Euro donduruldu?

Deniz Feneri davasında sadece nakit olarak bankada el konulan paranın 4 milyon Euro olduğu belirtildi. Gayrimenkullerle ve ortaklıklarla servetin 12 milyon Euro olduğu vurgulandı. Ancak borçlar düştükten sonra, geriye kayyumun dediği gibi 5 milyon Euro kalabilir.

Para hak sahiplerine nasıl dağıtılacak?

Hak talep edenler, isimlerini iflas çizelgesine kaydettirmek zorunda. Bu kayıt, iflas masası başkanına yazılı olarak bildirilmeli. Bu, en geç 3 Kasım tarihine kadar gerçekleşmeli.

Alman Kızılhaç Örgütü para alacak mı?

Alacaklıların ve vergi borçlarının kapatılmasından sonra para kalırsa, bu derneğin tüzüğü gereği Alman Kızılhaç Örgütü’ne verilecek.

Bağışçılar paralarını nasıl geriye alabilecek?

Paraları amacına uygun kullanılmayan bağışçılar dernekten hak talep edeceklerse, bu taleplerini iflas masasına bildirmek zorundalar.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta var mı?

Alacak talep kayıtları, yazılı olarak ve iki nüsha halinde yapılmalı. Bu başvuruya, talebin haklılığını gösteren belgeler (makbuz, havale belgeleri gibi) eklenmeli. Bu bilgiler, 29 Eylül 2008 tarihinden itibaren iflas işlerini yürüten avukatlık bürosunun www.bl-law.de isimli internet sitesinde yer alacak. İnternet sitesindeki formu indirilebilir ve iflas çizelgesine kayıtta kullanılabilir.

Bu işlemler için bir avukata ihtiyaç olur mu?

Avukata gerek yok. İflas masasına sadece başvurulması gerekiyor. Formlar da hazır. Ancak taleplerin kabul ettirilmesinde sorun olması halinde bir avukat tutulabilir. Öncelikle hazır formun doldurulup iflas çizelgesine isim kaydettirilmesi yeterli.

Paralar nasıl dağıtılacak?

Oran mantığından hareket edilecek. Örneğin toplam talep 10 milyon Euro ise ancak mal varlığı sadece 5 milyon, o zaman herkese talebi olan paranın sadece yüzde 50’si verilecek. 1000 Euro’luk haklı bir talebi olan kişi, sadece 500 Euro alacak. Ancak mal varlığı, toplam borcu kapatmaya yetiyorsa, herkes tam parasını alabilecek. Eldeki varlık, borcu kapattığı gibi bir de para artarsa, bu da Kızılhaç Örgütü’ne bağışlanacak.

Gayrimenkuller açık artırma yoluyla mı satılacak?

Alıcı bulunmaması halinde bu binalar açık ihale usulü satışa sunulacak. Dileyen herkes artırmaya katılabilir.