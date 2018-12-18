Makasçı: Daha önce panodan elektrik kontrollü S makas işleyişini görmemiştim, eğitimini de almadım

Başkentte 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 TCDD çalışanı, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı. Savcılıkta sorgulanan şüpheli çalışanların verdiği ifadeler, okları TCDD yönetimine çevirdi. Kazada sinyalizasyon sistemi tartışılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, "Olmazsa olmaz değil," demişti. Makasçı Osman Y. ise ifadesinde, "Daha önce panodan elektrik kontrollü S makas işleyişini görmemiştim. Eğitimini de almadım” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, şunları söylemişti:

"Sinyalizasyon konusu sürekli tartışılıyor. Sinyalli hat uzunluğunu son 9 yılda 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda günde sinyalizasyon sistemiyle 746, trafik memuru ile 493 adet tren taşımacılık hizmeti veriyor. Olmazsa olmaz değil"

Cuhmuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara’ya Samsun’dan geçici görevle gelen makasçı Osman Y., kaza günü ikinci kez gece nöbetinde olduğunu belirterek, “Park halinde olan treni hareket memurunun talimatıyla H1’den sevk etmem için ‘panodan elektrik kontrollü S makası’ yeşil renkli butona basarak H1’e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak bunu Sinan Y’ya teyit ettirdiğimi hatırlamıyorum. Daha önce panodan elektrik kontrollü S makas işleyişini görmemiştim. Eğitimini de almadım” dedi.

Hareket memuru Sinan Y. ise ifadesinde, TCDD yönetimini suçlayarak, şunları kaydetti:

“Daha risksiz işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle, trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum."

4 gün sorgulandılar

13 Aralık’ta Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren, Yenimahalle’deki Marşandiz İstasyonu’nda kılavuz trenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi öldü, 92 kişi yaralandı. Ankara Başsavcılığı’nca, “taksirle ölüme neden olma” suçundan başlatılan soruşturmada kontrolör Emin E., makasçı (tren teşkil memuru) Osman Y. ve tren hareket memuru Sinan Y. gözaltına alındı. Emniyet’te 4 gün boyunca sorgulanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne getirildi. 3 isim savcılık sorgularının ardından mahkemece tutuklandı.

Makasçı Osman Y., savcılık sorgusunda, 2 Aralık’ta geçici görevle Samsun’dan geldiğini ve ikinci kez tuttuğu gece nöbeti sırasında kazanın yaşandığını söyledi.

"Nöbette tek kaldım"

Osman Y., şunları söyledi:

“Ben daha önce panodan elektrik kontrollü S makas işleyişini görmemiştim. Eğitimini de almadım. 9 Aralık’ta yürürlüğe giren değişiklikle bu makasın önemi arttığı için 8 Aralık tarihinde servis müdür yardımcısı Ergün Bey’e makasın kontrolünü bilmediğimi söyledim. O da bana “Sen S makasın işlevini yapmazsın. Öbür makaslara bakarsın’ dedi. Ne olur ne olmaz diye kendisine yine de sordum. O da bana çalışma şeklini söyledi ama tek başına nöbette kalınca ne olacağı konusunda bir şey söylemedi. Zira o, gece nöbetinin tek başına tutulduğunu bilmiyordu. Ben de ilk kez nöbete gittiğim 9 Aralık tarihinde öğrendim. Çalışma takvimimi ve mesaimi YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir O. belirler. Görev yaptığım süre içinde hiç gelip beni kontrol etmedi.”

Tren hareket memuru olarak görev yapan Sinan Y. ise savcılık ifadesinde, kazada herhangi bir kusurunun olmadığını iddia ederek, “Meydana gelen olayda tren makinistlerinin H1’e girmesi gerekirken makas değişikliği yapılmadan H2’ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen benimle neden iletişime geçmediklerini bilmiyorum. Makasçı da trenin H1’den başka hatta geçtiğine dair bir bildirimde bulunmadı. Makasçı ile GSM-R konuşmasıyla teyit aldığımı hatırlıyorum” dedi.

Sorumlu, önlem almayanlar

Sinan Y., “Kaza, tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1’e aldığına dair teminat vermesine rağmen 5 makası H1’e tanzim etmemesi, H2’ye girdiğini gören makinistlerin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmemesinden kaynaklandı” diye konuştu.

Kazada TCDD yönetiminin de sorumlu olduğunu kaydeden hareket memuru Sinan Y., “Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.