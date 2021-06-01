Makarna ve bulgur ihracatına kısıtlama getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edildi. Türkiye'de makarna ve bulgur ihracatı izne bağlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna, bulgur ve buğday irmiği eklendi.

Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) verilerine göre 2019 yılında Türkiye'nin makarna ve durum buğdayı ihracatı 651 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Salgının etkili olduğu 2020 yılında ise bu rakam 814 milyon dolara yükselmişti.