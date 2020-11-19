Makarna üreticileri: Kaosa gerek yok; Türkiye'yi değil makarna, un ve bulgura da boğarız

Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı ve Nuhun Ankara Genel Müdürü Nihat Uysallı, yeni salgın tedbirlerinin ardından kaos planı yapılmasına gerek olmadığını söylerken, ''Değil makarna, ülkeyi un ve bulgura da boğarım'' dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yeniden kısıtlama kararları alındı. Türkiye'de mart ayında ilk alınan önlemlerin ardından 'stok' görüntüleri oluşmuştu. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ve Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı, yeni dönemde yaşanabilecekleri NTV'ye değerlendirdi.

"Ne paniğe, ne de stok yapmaya gerek var"

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, şu an atılan kısıtlama adımlarının Nisan ve Mayıs kararlarından oldukça farklı olduğunu belirterek, ''Panik yapmaya da stok yapmaya da gerek yok'' dedi.

Alınan yeni kararlarda gündüz saatlerinde bir kısıtlama olmadığını, yapılan mesai saatleri düzenlemesinin de sektörü çok etkilemeyeceğini söyleyen Ömer Düzgün, ''Biz sabah 08.00'de açıyorduk şimdi sabah 10.00'da açacağız, akşam 20.00'de de kapatacağız'' açıklamasını yaptı.

Hafta içi herhangi bir kısıtlama olmadığını da söyleyen Düzgün, ''Hafta sonu olacak kısıtlama alışveriş noktasında ne bize ne de vatandaşa etki etmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Panikle birlikte mağazalarda bir yığılma beklemediklerini ve bir tecrübe kazandıklarını belirten Düzgün, sözlerine şunları ekledi:

''İlk zamanlarda ürüne saldıran vatandaş daha sonra gördü ki ürün eksikliği yaşamıyor, dolayısıyla rahatladı. Olası bir tam kapanmada dahi vatandaş geçen seferki panik havasında olmayacaktır."

"Her evi makarnaya boğarız"

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan ilk kısıtlama kararlarının ardından vatandaş, markete koşmuş ve en çok makarna raflarını boşaltmıştı. Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı da o dönemde, panik yapmaya gerek olmadığını belirterek ''Her evi makarnaya boğarız'' açıklaması yaparak dikkat çekmişti.

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"Bulgur ve una da boğarız"

Nihat Uysallı bir kez daha olası bir durumda Türkiye'nin makarna sıkıntısı yaşamayacağını belirtti. 'Her evi makarnaya boğarız' açıklamasının arkasında durduğunu belirten Uysallı, ayrıca Hububat, Bakliyat, Yağ Tohumları İhracatçıları Birliği Başkanı olduğunu söyleyerek, ''Değil makarna, ülkeyi un ve bulgura da boğarım'' dedi.

Bu sözleri motivasyon için değil tamamen matematiksel hesaba olarak söylediğini belirten Uysallı şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye'de makarnanın üretim rakamı ve tüketim rakamı arasında neredeyse 1'e 4 gibi bir fark var. 65 bin ton makarna tüketimi yapıyoruz ama neredeyse bunun 3,5 - 4 katı da üretim yapıyoruz. Yani Türkiye'de sistem ihracatla ilgili taahhütlerini olur da kısıtlarsa gerçekten ülkeyi makarnaya boğarım''

Ülkede un, makarna, bulgur gibi 3 temel gıda maddesinde ne olursa olsun asla sıkıntı çıkmayacağının altını çizen Uysallı, ''Üretimimiz iç piyasadaki talebin çok üzerinde. Biz zaten üretim fazlasını ihraç ediyoruz. Kısaca stok yapmaya gerek yok'' ifadelerini kullandı.