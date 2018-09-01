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Spor

Makaralı Yay Bayan Takımı Avrupa şampiyonu oldu

İSTANBUL / DHA Makaralı Yay Bayan Takımı, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

01 Eylül 2018 16:38

İSTANBUL / DHA

Makaralı Yay Bayan Takımı, Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı.
Polonya\'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer\'den oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı, finalde İtalya ile 227-227 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonucu galip gelerek şampiyon oldular.
YEŞİM BOSTAN\'DAN GÜMÜŞ MADALYA
Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele eden milli sporcu Yeşim Bostan ayrıca, finalde İspanyol Andrea Marcos\'u 146-145 yenerek gümüş madalya kazandı.

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