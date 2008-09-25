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Sağlık

Makao’da kurabiyelerde aşırı miktarda melamin bulundu

Çin Halk Cumhuriyeti Makao özel yönetim bölgesinde, Çin'de üretilen çikolatalı kurabiyelerde aşırı miktarda melamin bulunduğu bildirildi.

25 Eylül 2008 03:00

Çin Halk Cumhuriyeti Makao özel yönetim bölgesinde, Çin'de üretilen çikolatalı kurabiyelerde aşırı miktarda melamin bulunduğu bildirildi.

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Makao yönetimi, Lotte China Foods şirketinin ürettiği kurabiyelere yapılan testlerin, kurabiyelerin zehirli olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Testlerde, melaminin, Çin süt ve süt ürünleri şirketi Mengniu Dairy Group'un sütünde ve Nestle'nin ürettiği mamalarda da görüldüğü, Nestle üretimi mamalardaki melamin miktarının standartlara uygun olduğu belirtildi.

Lotte China Foods'un Hong Kong'daki dağıtıcısı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

(AA)

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