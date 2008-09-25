Makao’da kurabiyelerde aşırı miktarda melamin bulundu

Çin'de zehirli sütten iki goril hasta oldu

Tanzanya Çin'den süt ve süt ürünleri ithalatını durdurdu



Makao yönetimi, Lotte China Foods şirketinin ürettiği kurabiyelere yapılan testlerin, kurabiyelerin zehirli olduğunu gösterdiğini açıkladı.Testlerde, melaminin, Çin süt ve süt ürünleri şirketi Mengniu Dairy Group'un sütünde ve Nestle'nin ürettiği mamalarda da görüldüğü, Nestle üretimi mamalardaki melamin miktarının standartlara uygun olduğu belirtildi.Lotte China Foods'un Hong Kong'daki dağıtıcısı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.