Makamında vurulan cumhuriyet savcısı normal servise alındı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde, adliyedeki makam odasında polis memuru Turgut Avcı tarafından tabancayla vurulan Cumhuriyet Savcısı 26 yaşındaki A. Kadir Küçüköner, normal servise alındı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Savcı Küçüköner\'i hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Korkuteli Adliyesi\'nde Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, 10 Ekim\'de saat 15.00 sıralarında, adliyede katip Şerife Avcı\'nın izin istemine sık izin kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Avcı\'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut Avcı geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Avcı, Savcı Küçüköner\'e makam odasında tabancayla 5 el ateş etti. Mermiler Küçüköner\'in sol ve sağ akciğerine, karaciğerine ve sağ el ile sağ ayak bileğine isabet etti. Ağır yaralanan Küçüköner Korkuteli\'ndeki özel hastanede yapılan müdahaleden sonra ambulans helikopterle Antalya\'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde ameliyat edilen Küçüköner, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından bugün normal servise alındı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Savcı Küçüköner\'i hastanede ziyaret etti. Vali Münir Karaoğlu, ziyaret sırasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında, \"Makamında silahlı saldırıya uğrayan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'i ziyaret ettik. Sağlığı iyi. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik\" notuyla paylaştı.

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