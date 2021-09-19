Makam odasından servet çıkmıştı; rüşveti çay paketlerinin içinde almış!

Rüşvet alırken suçüstü yapılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş'ın, çay paketleri içinde para aldığı ve tatil masraflarını ödettiği ortaya çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı iken geçen aralık ayında düzenlenen operasyon sonrası tutuklanan Bahattin Karakaş'ın rüşvet tapeleri iddianameye girdi. İddianamede müdürün belediyeye iş yapan müteahhit Y.T'nin hak edişlerini fazla veya erken ödemesi karşılığında çay paketleri içinde para aldığı ve tatil masraflarını ödettiği ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre paketlerin içinde rüşvet parası olduğunu iddia eden savcı, paranın miktarının tespit edilemediğini belirtti.



İkili yaklaşık 2 ay sonra 21 Aralık günü ikinci kez bir araya geldi. Bahattin Karakaş'ın aracında görüştükleri sırada çay paketleri içine gizlenmiş 30 bin lira para ile birlikte polis tarafından yakalandı. Bahattin Karakaş'ın makam odasında bulunan kasada yapılan aramada çay paketleri içinde de para bulundu.

Makam odasından servet çıktı

Büyükşehir Belediyesinde Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş, müteahhit Y.T’den 30 bin lirayı borç aldığını söylemesine rağmen makam odasındaki kasadan servet çıktı.



Kasa içinde bulunan çay paketinin içinden 135 bin euro, 36 bin TL, bir tanesi 1 kg’lık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kg altın, 13 adet çeyrek altın ebatlarında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 çeyrek altın, kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı ve 40 yakın gayri menkul tapusuna el konuldu. Banka hesapları savcılık tarafından bloke edildi.

Görüşmeler dinlemeye takıldı

Mahkeme kararıyla yapılan teknik takipte, Bahattin Karakaş ile müteahhit Y.T’nin rüşvet görüşmeleri polisin dinlemesine takıldı. İddianame yer alan bilgilere göre, 21 Aralık’ta müteahhit Y.T, telefonla Bahattin Karakaş'ı arayarak Samsun’da olduğunu ve kendisini ziyaret etmek istediğini söyledi. Mesai bitiminde müdür Bahattin K.’ bir alışveriş merkezi önünde Y.T. ile buluştu.

Y.T: Çayın var arabada

Bahattin K: Abi zahmet ettin

…

Y.T: Bir 500 at bana yarın. Atabilirsen 600 at.

Bahattin K: Tamam zorlarım

Y.T: Zorlayabilirsen öyle zorla abi. Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde

Bahattin K: Tamam abi

Y.T: Ben önümüzdeki hafta gelirim belki

Bahattin K:Şöyle, hatta az daha zorlayabilirsem sen biraz daha takviye yaparsın olur mu?

Y.T: Yaparım yaparım ama önümüzdeki hafta gelirim.

Bahattin Karakaş, ilk görüşmeden 6 gün sonra ailesiyle birlikte İkizdere ilçesine tatile gitmeleri de iddianamede yer aldı.



Müteahhit Y.T. tarafından rezervasyon yapılan otelde 3 gün kalan Daire Başkanı ve ailesi ücret ödemeden ayrıldı. Konaklama ücreti olan 5 bin 977 lira ise 2 gün sonra Y.T’ye ait inşaat şirketi tarafından ödendi.

Tutuklu yargılanan Bahattin Karakaş, rüşvet suçundan 4’dan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Samsun Ağır Ceza'da hakim karşısına çıkacak.