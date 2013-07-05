'Makam odam 12 metrekare, babamın odasıysa 10 metrekareydi'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, grubun makam odası kriterlerini Facebook ve Twitter üzerinden takipçileri ve çalışanlarıyla paylaştı. Ülker, Yıldız Holding’in makam odalarının büyüklüğünü belirleyen bir standardı olduğunu belirterek, Godiva’nın New York ofisi haricindeki tüm tesislerde aynı kuralın geçerli olduğunu söyledi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Murat Ülker, sosyal medyaya yaptığı açıklamada Godiva’nın New York ofisi hariç tüm tesislerinde makam odası standardı olduğunu belirterek, “Odayı, koltuğu büyüten ünvanlar değil çalışanın kendisidir. Benim odam 12 metrekare. Babamınki de 10 metrekareydi” yorumunu yaptı.

Murat Ülker dün sosyal medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Odamın 12 metrekare olmasında ısrarcı oldum'

“Çünkü bana göre odayı, koltuğu büyüten ünvanlar değil çalışanın kendisidir. Bu yüzden odamın 12 metrekare olmasında ısrarcı oldum. Rahmetli babam Sabri Ülker’inki de 10 metrekareydi. Topkapı fabrikasındaki odası giriş kapısının üzerindeydi. Halbuki en üst katta deniz manzarası vardı. Bir keresinde Fındıklı’da muhterem bir dostunu ziyaret ettikten sonra ‘Arkadaşımın tüm katı kaplayan makam odasında şahane bir manzara vardı. İnsan orada nasıl çalışır? Bence aklı dağılır. Pencereden bakar, dikkati dağılır’ demişti.”

Bu düşüncenin bugün içide geçerli olduğunu attığı mesajlarla veren Murat Ülker, “Bu standart uygulamadan bir tek Godiva’nın New York ofisi hariç tutuldu. Çünkü Manhattan’da kiraların çok yüksek olmasından dolayı, Godiva New York ofisi yetkilileri istisna talep ederek daha küçük odalar düzenlediler” diye konuştu.