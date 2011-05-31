-MAKAM ARACIYLA ÇAĞLAYAN TURU İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Çağlayan Kavşağı ve meydan düzenlemesinin açılışını yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, makam aracıyla kavşakta deneme sürüşü yaptı. Erdoğan açılışında yaptığı konuşmada, Çağlayan meydanının, İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olduğunu, burada ciddi bir trafik yoğunluğu oluşmaya başladığını ifade ederek, 4 Mart'ta yine Çağlayan'da, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en prestijli binalarından biri olan Çağlayan Adalet Sarayı'nın açılışını gerçekleştirdiğini anımsattı. Başbakan Erdoğan, 121 milyon liralık bir yatırımla inşa ettikleri bu hizmetin, İstanbul'un ulaşım sorununun çözümü konusunda hayata geçirdikleri projelerin son halkası olduğunu ifade ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, sadece son altı buçuk yılda, 231 kavşak ve 800 kilometre uzunluğunda yeni yol inşa ettiğini söyledi. Devlet olarak Çağlayan Meydanı çevresinde kamulaştırmaya gitmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, ''Ama gönülleri alarak, rıza ile gelin, bu çevrede bir düzenleme daha yapalım. Şu alan çok daha güzel hale gelsin ama öyle yapalım ki, şu muhteşem Adalet Sarayı'nın yanında, Çağlayan Kavşağı'nın yanında güzellikler merkezi olsun burası. Buna var mıyız? Bunu hep beraber yapalım. İnşallah Kağıthane'yi çok daha farklı hale getirelim'' dedi. Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından makam otomobilinin direksiyonuna geçti ve yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile açılışı yapılan kavşakta deneme sürüşü yaptı. Erdoğan, kavşakta bir tur attıktan sonra bir vatandaş makam otomobilinin önüne yatarak, yolunu kesmek istedi. Söz konusu kişi, Başbakanlık korumaları tarafından yoldan uzaklaştırıldı. Çağlayan'dan Kısıklı'daki evine kendi kullandığı aracıyla gelen Erdoğan, konutuna giren yol üzerinde arabasını durdurdu. Erdoğan, yanına çağırdığı komşusu Mustafa Öztürk'ün bir buçuk yaşındaki kızı Ece'yi sevdi ve öptü. Erdoğan, Ece'nin babası Mustafa Öztürk ile de bir süre sohbet etti.