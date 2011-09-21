-Makam aracını satışa çıkardı ORDU (A.A) - 21.09.2011 - Ordu'nun Mesudiye ilçesi belediye başkanı İsa Gül, borcu olan belediyenin ilçenin altyapı ve yol eksikliklerini gidermede sıkıntı yaşadığını, bu nedenle makam aracını satışa çıkardığını söyledi. Belediye Başkanı Gül, ilçedeki altyapı ve yol sorunlarının çözümü için büyük gayret gösterdiklerini ancak maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirtti. Bu eksiklikleri gidermek için makam aracını satışa çıkardığını kaydeden Gül, ilçenin altyapı ve yol sorunlarının makam aracından daha önemli olduğunu ifade etti. Borçlu bir belediye olduklarına işaret eden Gül, şöyle konuştu: ''Mesudiye ilçemizin altyapı ve yol sorunları var. Bu sorunların çözümü için büyük gayret gösteriyoruz ancak maddi sıkıntılarımız var. Bir de bunlara gelirlerimizin az olması eklenince hizmetlerde aksama yaşanıyor. Vatandaşa sunduğumuz hizmetlerin bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bunun için de belediyeye nasıl gelir sağlarız noktasında makam aracımın da aralarında bulunduğu bazı binek otolarını satışa çıkardık. Bunlardan biri de dün yapılan ihalede satıldı. 1996 model makam aracım da 27 Eylülde yapılacak ihaleyle satılacak. Satıyoruz çünkü mecburuz. Böyle bir durumda vatandaşın altyapı ve yol sorunu bizim makam aracımızdan daha önemli diye düşünüyorum.'' -''Otobüse, minibüse bineceğiz''- Gül, satılan araçların yerine belediyenin kaynaklarıyla yeniden araç almayı düşünmediğini belirterek, ''Dostlarımızın araçlarından faydalanacağız, olmadı otobüse, minibüse bineceğiz'' dedi. Araçların satışından gelecek kaynağın yüksek bir miktar olmadığını ifade eden Gül, ''Bu sadece bir formül. Belediyenin taksitli borçları var. En azından bir iki taksidi öderim. Önemli olan bir şekilde eksikliklerin giderilmesidir'' diye konuştu.