T24 LogoT24 Logo
Gündem

MAK timlerinden, kanyonda nefes kesen kurtarma operasyonu

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA) - MERSİN'in Mut İlçesi Kestel Kanyonu'nda 8 kişilik dağcı ekibinden sağ ayak bileği kırılıp mahsur kalan Nesrin Söylemez'i, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan askeri helikopterle gelen Muharip Arama Kurtarma (MAK) Timleri k

22 Ağustos 2017 17:37

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA) - MERSİN\'in Mut İlçesi Kestel Kanyonu\'nda 8 kişilik dağcı ekibinden sağ ayak bileği kırılıp mahsur kalan Nesrin Söylemez\'i, Konya 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan askeri helikopterle gelen Muharip Arama Kurtarma (MAK) Timleri kurtardı.
Olay, dün Mersin\'in Mut İlçesi Dağ Pazarı Mahallesi Kestel Kanyonu\'nda meydana geldi. Kanyona tırmanmak için gelen 8 kişilik dağcı grubunda bulunan Nesrin Söylemez, dengesini kaybedip düşmesi sonucu sağ ayak bileği kırıldı.
Dağcıların ihbarı üzerine bölgenin sarp kayalıklarla çevrili olması nedeniyle Konya\'daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu 135\'inci MAK Filo Komutanlığı\'ndan kalkan helikopter, sporcuların bulunduğu alana hareket etti. Kanyona giden timler 75 metre derinlikte bulunan yaralı Nesrin Söylemez\'i halat yardımıyla helikoptere taşıdı. MAK Timleri ayak bileği kırılan Söylemez\'i helikopterle Mut Stadyumu\'na götürerek burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Nesrin Söylemez\'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
MAK Timlerinin kasklarında bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen kurtarma operasyonu sonunda helikoptere alınan Nesrin Söylemez, kendisini kurtaran askerlere teşekkür etti.

 FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DÖNMEZ KONYADHAMERSİN MutKestel KanyonuNesrin Söylemez KonyaAna JetKomutanlığıMuharip Arama Kurtarma MAK TimleriOlayMersin MutDağ Pazarı Mahallesi Kestel KanyonuKanyonaNesrin SöylemezDağcılarınKonyaMAK Filo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24