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MAK Danışmanlık'ın son anketinde hangi parti yüzde kaç oy aldı?

Şirket Doğu ve Güneydoğu'da seçmenlerin tercihlerini araştırdı

22 Eylül 2015 10:33

2015 genel seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu'da yüzde 50'lerden yüzde 35'lere düşen AKP, MAK Danışmanlık'ın son seçim anketinde bölgede 9 puan daha gerileyerek yüzde 26 oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, elindeki son seçim anketini yayınlayan MAK Danışmanlık, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kritik bir oy gücü bulunan seçmenin tercihlerini araştırdı. Sonuçlarıyla 'şaşırtan' ankete göre HDP'ye bugüne dek görülmemiş bir oy oranı çıkarken, MHP'nin de 'yok denecek kadar' az bir yüzdelik bandında yer aldığı görüldü.

 

AKP'nin oyları yüzde 9 daha düştü



2011 seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 51 alan AKP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 35'e düşmüştü. AKP'nin Doğu ve Güneydoğu kentlerinde büyük oy kaybı yaşadığı görüldü. Son yapılan ankette AKP'nin oy oranının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 9 puan daha düştü.
 

"AKP tek başına hükümet olacak mı?"



Özellikle AKP ve HDP'nin seçim sonuçlarını etkileyecek kritik bir seçmen kitlesinin bulunduğu Doğu ve Güneydoğu bölgesinde halk tercihini hangi partiden yana kullacağını MAK Danışmanlık bölge halkına sordu. MAK, Kürt halkının yoğun olarak yaşadığı Doğu ve Güneydoğu'da 4 büyükşehir, 12 il ve 121 ilçede, bin 521 kişiye sorularak yaptığı araştırmasında, yaklaşık yüzde 45'lik kesimin "AKP tek başına hükümet olur." dediği ortaya çıktı.

Erken seçimin 7 Haziran'dan farkı



Erken seçimde, sonucun 7 Haziran'dakiyle aynı çıkabileceğini ve koalisyon kurulacağını düşünenler yüzde 30 çıkarken, AKP'siz koalisyon ihtimali görenler yüzde 15'te kaldı.

İşte o ankete göre partilerin son oy oranları: 

Araştırmada yöneltilen "Yarın bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" şeklindeki soruya, kararsızlar dağıldıktan sonra katılımcıların 

-yüzde 51,8'i HDP, 

-yüzde 26'sı AKP, 

-yüzde 3,1'i CHP, 

-2,9'u MHP cevabını verirken

-yüzde 14,2'si ise oy kullanmayacağını dile getirdi.
 

Yüzde 20'si karar değiştirdi



"1 Kasım seçimlerinde, 7 Haziran 2015 seçimlerinde oy verdiğiniz partiden farklı bir partiye oy vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise ankete katılanların yüzde 63,5'i "hayır, 7 Haziran'da oy verdiğim partiye oy vereceğim", yüzde 21,5'i "evet, 7 Haziran'da oy verdiğim partiden farklı bir partiye oy vereceğim." dedi.
 

Bölgenin en büyük sorunu: Terör



Araştırmada sorulan "Size göre şu anda ülkemizin en önemli gündem konusu nedir?" şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 58'i 'terör/operasyonlar' cevabını verdi.
 

İşte bölge bölge AKP'nin 2011 ve 2015'teki aldığı oy oranları

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