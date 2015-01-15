MAK Danışmanlık'ın anketine göre, Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na başkanlığına destek yüzde 70

MAK Danışmanlık şirketi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Bakanlar Kurulu’na başkanlık edecek olmasına ilişkin olarak bir anket yaptı. Söz konusu ankete göre, halkın yüzde 70.5’i Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesine olumlu bakıyor.

Star'da yer alan habere göre MAK Danışmanlık, 5-10 OCAK 2015 tarihleri arasında 30 büyükşehir, 20 il, 140 ilçede 5 bin 400 kişi ile yüzyüze anket yaptı. Siyasi araştırma anketinde deneklere “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’na başkanlık yapmasını olumlu buluyor musunuz” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 70.5’i “Evet olumlu buluyorum” dedi. “Hayır doğru bulmuyorum” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 24.5 düzeyinde kaldı. Yüzde 5’i ise görüş bildirmedi.

'AKP’nin oyu 48.4'

Ankete katılanlara “Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” diye de soruldu. Bu soruya verilen cevaplarda kararsız oylar da dağıtıldığında AKP’nin oyunun yüzde 48.4 olduğu belirtildi. CHP’nin yüzde 25.4, MHP’nin yüzde 14 oy oranında olduğu kaydedildi. Daha önce seçimlere bağımsız adaylarla giren HDP, 2015 genel seçimlere parti olarak gireceklerini duyurmuştu. MAK’ın anketine göre BDP-HDP’nin oyu 6.8 civarında. Anket, HDP’nin yüzde 10 seçim barajının altında kaldığını tespit etti.

'Barışa inanç yüzde 59'

Anket sonuçlarıyla ilgili yapılan değerlendirmede “Bu sonuçlar aynı kulvardaki 2011 seçimleriyle kıyaslandığında, kararsız dağılımıyla AKP için stabil bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Ancak özellikle muhalefette bir heyecan ve hareket olmaması şaşırtıcı” denildi. Hükümetin çözüm sürecinde başarılı olup olmayacağı da deneklere soruldu. Bu soruya yüzde 59.5 oranında “evet inanıyorum” cevabı verildi. İnanmayanların oranı yüzde 31.5 seviyesinde kalırken, görüş bildirmeyenlerin oranı ise yüzde 9’larda kaldı.