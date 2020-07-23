MAK Danışmanlık: AKP için Z kuşağı ciddi bir tehdit; gençler Doğu ve Güneydoğu'da HDP'yi, Ege ve Trakya'da CHP'yi tercih ediyor

MAK Danışmanlık sahibi Mehmet Ali Kulat, katıldığı Youtube programında "AKP için Z kuşağı ciddi bir tehdit. Doğu ve Güneydoğu'da gençler HDP'nin, Ege ve Trakya'da ise gençler arasında CHP'nin öne çıktığını gördük" dedi.

MAK Danışmanlık sahibi Mehmet Ali Kulat, Gökhan Özbek'in 23 Derece programında bölge bölge Z kuşağının oy tercihlerini açıkladı.

Yaptıkları politik araştırmalarda özellikle son 4-5 yılda AKP'nin gençlerle arasının sıkıntılı olduğunu belirten Kulat, "Doğu ve Güneydoğu'da gençlerin HDP'ye, İç Anadolu'da milliyetçi yapının, Ege ve Trakya'da ise gençler arasında CHP'nin öne çıktığını gördük. Bunun istisnaları da var tabii Konya gibi, Kayseri gibi yerlerde de AKP'nin bireysel anlamda gençlerin bir öndeliği çıkıyor karşımıza" dedi.

Erken seçim olacağını düşündüğünü ifade eden Kulat, "2023'te seçim olursa, bugünkü gelişmeler de bu şekilde devam ederse AKP için Z kuşağı ciddi bir tehdit anlamına geliyor. Çünkü bu kuşağın iktidara bakışı ciddi bir oranda olumsuz" ifadelerini kullandı.

"AKP'yi destekleyen gençlerin oranı yüzde 25'lerden fazla değil"

Kulat, sözlerini şöyle sürdürdü: "İktidar partisini destekleyen gençlerin oranı yüzde 25'lerden daha fazla olmadığını söyleyebiliriz. Şu an üzerinde çalıştığımız araştırmadan sonra bu rakamları çok daha net söyleyeceğiz. Biz o araştırmada partilerin oy oranından ziyade gençlerin algıları ve politik duruşu üzerinden bir değerlendirme yapacağız.

Bir başka şey de Z kuşağı dediğimiz gençler, iktidara muhalif ama muhalefete de çok aşık değil. Muhalefeti de beğenmiyor bu gençler. Türkiye'de siyasete daha mesafeli bir nesil var karşımızda. Siyasetçilerden beklentileri farklı olan bir nesil.

"Ayasofya kararı AKP'ye kayda değer bir oy kazandırmaz"

Ayasofya kararı AKP'ye oy kazandırmaz, çok net. Göreceli 3 kişiden 5 kişiden bahsetmiyorum, kayda değer bir oy kazandırmaz. Ayasofya'yı AKP açtı diye ekstra bir oy buradan gelmez. Bu geçmişte olabilirdi ama şu anda Ayasofya'yı açmış olmasının bir oy getirisi olmayacak. Ciddi bir destek var açılması için ama bu muhafazakar camiada yıllardır 'Ayasofya açılsın' beklentisi vardı bu sağlanmış oldu.

Diğer çevreler de şunu söylüyorlar 'Artık bu ülkenin başka konuları var. Ekonomi, adalet, sosyal problemler, lütfen toplumun asıl gündemine inin ve bunlara bakın' diyorlar. İnanın bir Allah'ın kulu bile 'Ne güzel oldu Reis Ayasofya'yı açıyor' falan demedi. İnsanlar onun yerine bizi televizyonlardan tanıyınca 'Ekonomi ne olacak, tarlaları doğru düzgün ekemedik, çiftçilerin durumu ne olacak' sorularını yöneltiyor."