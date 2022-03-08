MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Ekonomi odaklı seçmen AKP'den koptu, çekirdek seçmen kaldı

MAK Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yapılan anket sonuçlarına göre ekonomi odaklı seçmenin AKP'Den önemli oranda koptuğunu, şu anda çekirdek seçmenin kaldığını ve bunun da yüzde 25'e denk geldiğini söyledi.

Kulat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ekonomi yönetimi konusunda seçmenin hükûmeti başarısız bulunduğunu belirtti.

Kulat, Twitter'dan şunları yazdı:

"Hayat pahalılığı yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzak ara en ciddi şikayet konusu ve ülkenin birinci çözülmesi gereken konusu olarak çıkmaktadır. Hükümetin ekonomi yönetimi de anketlere göre çok başarısız çıkmaktadır.

Ancak bu durumun oy tercihlerini değiştirmeye etkisi bu konudaki şikayetler oranında olmamaktadır. Çünkü bu anlamda ekonomi odaklı seçmen zaten Ak Parti’den önemli oranda koptu. Şimdi çekirdek seçmen kaldı, bu seçmen yüzde 25 bandında.

Seçmenin oy tercih değişimi için olması gereken kötü yönetim eleştirisi kadar muhalefetin daha iyi yöneteceğine inanmasıdır. İktidar şu an biz kötü yönetiyoruz ama muhalefet çok daha kötü yönetir tezini işlemektedir.

Kötüyü bilmekle tercih değişse; zararı kutusunun üzerinde yazan sigara tüketiminin bitmesi gerekirdi. Demek ki sadece bilmek tercih değişimi için yeterli olmuyor. Ülke sorunlarını daha hızlı çözeceği, gerçekten alternatif olduğu konusunda muhalefet halkı inandırmalıdır."