MAK Danışmanlık Başkanı: AKP'de sistematik düşüş devam ediyor

MAK Danışmanlık’ın son seçim anketinde AKP'nin yüzde 31,1, CHP'nin yüzde 21,9, İYİ Parti'nin yüzde 13,4 oranında olduğunu açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AKP'de sistematik düşüş devam ediyor" dedi. Kulat ayrıca ilk kez oy verecek genç seçmenlere, Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? sorusunun yöneltildiğini ve bu soruda olmadığı halde sonuçlarda yüzde 12 oranında HDP yanıtı çıktığına dikkat çekti.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, YouTube yayımlanan 23 Derece programında son anket sonuçlarını açıkladı. Anket, 30'u büyükşehir 61 ilde, 5 bin 700 kişiyle yapıldı.

"Protest seçmen bu araştırmaya dahil değil"

'Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusu kapsamında yapılan araştırmada hangi sorular sorulduğunu Kulat şu şekilde açıkladı:

"Sandığa gidecek misiniz? sorusu ile ankete başlıyoruz. Bu nedenle protest seçmen bu araştırmaya dahil değil. '4 Haziran seçimlerinde oyunuzu hangi partiye verdiniz? sorusu ile bir kota uygulaması yaptık. O kota uygulamasının verilerine uygun olarak insanlara sorular sorduk. Yalnızca 24 Haziran seçimlerinde sandığa gidip oy veren katılımcılara sorduk. Burada genç seçmen yok. Yarın bir Genel Seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiz değişecek mi? diye sorduk. Geçen ayda bunu sorduk."

"Yüzde 48'i kararını değiştireceğini söylüyor"

Seçmenin yüzde 48'inin, '24 Haziran seçimlerinde oy verdiğim siyasi partiden farklı bir siyasi partiye oy vereceğim' dediğini kaydeden Kulat, geçen ay bu rakamın yüzde 50'lerde olduğunu belirtti. Kulat, çok büyük bir değişim olacağını öngördüklerini ifade ederek "İki seçmenden biri kanaatini değiştirecek gibi görünüyor. Bu önemli bir değişim. Bu her parti anlamında geçerli öncelikle bunu anlamaya çalıştık. Yüzde 41'i aynı partiye oy vereceğini söylüyor. Yüzde 11'i de şimdilik kararsız olduğunu ifade ediyor. Yüzde 48'i kararını değiştireceğini söylüyor." dedi.

"AKP'de sistematik düşüş devam ediyor"

Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin yüzde 31,1, CHP'nin yüzde 21,9, İYİ Parti'nin yüzde 13,4 oranında olduğunu aktaran Kulat şöyle devam etti:

"Burada kısa ayrıntılara girmiş olalım. AKP'de sistematik düşüş devam ediyor. AKP'de 24 Haziran'dan bugüne her ay ortalama 0,4 ile 0,8 puan arasında bir düşüş yaşanıyor. İki istisnası var. Mavi Vatan meselesinin olduğu günlerde ve Azerbaycan'a Türk askerinin destek verdiği dönemde AKP'de kısa yükselişler oldu ama bir ay sonra o yükselişler tekrar düşüşe dönüştü."

"CHP'de son aylara göre çok küçük bir düşüş var"

"CHP'de son aylara göre çok küçük bir düşüş görünüyor. Bunda da Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi'nin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu da ikisinin toplam bir puanın üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti 13-14 bandına kararsızlar hariç yerleşmiş olarak sahada görüyoruz. İYİ Parti merkez sağa yerleşti. İlk kurulduğu süreçte MHP'nin bir böleni gibi duran İYİ Parti gittikçe Türkiye'nin bir bileni olmaya başladı. Demirelvari bir siyaset yürütüyor sayın Akşener. Sahada sistematik bir şekilde dolaşıyor ve bir karşılık buluyor."

"HDP'nin en az iki puanı AKP'nin içerisinde"

Anket sonuçlarına göre HDP'nin yüzde 7,3 orana sahip olduğunu dile getiren Kulat, "HDP'nin en az iki puanını AKP'nin içerisinde kamufle olma durumu söz konusu. Büyükşehirlerde özellikle güvenlik tedbirlerinin çok arttığı dönemlerde HDP'li seçmenler kendilerini iktidarın içerisinde gösterebiliyorlar. O zaman AKP'nin de yüzde 31,1'nin de daha aşağıya inme durumu; 30'un altına inme durumu da söz konusu olabilir" dedi.

"DEVA Partisi Türkiye'de her partinin ikinci partisi"

Ankette MHP'nin yüzde 7,1, Gelecek Partisi'nin 2,6, DEVA Partisi'nin 2,6 olduğunu ve bu iki partinin her ikisinde de çok küçük bir yükseliş görüldüğünü söyleyen Kulat, "Bu yükselişte de bu iki partini özelliği şu; 24 Haziran seçimlerine baktığımızda her iki partinin de AKP'den oy aldığını görüyoruz. Burada ilginç bir şey daha var; DEVA Partisi şuanda Türkiye'de hemen hemen her partinin ikinci partisi olma eğiliminde. Saadet Partisi 1,2, BBP 1, Yeniden Refah Partisi 0,8, Hüda Par 0,8, Memleket Partisi 0,8, Türkiye Değişim Partisi 0,4. Diğerleri 1,1. Yüzde 8 kararsız." diye konuştu.

AKP'lilerin, 'oylarının düşmesine karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun daha yüksek olduğu' yorumunun doğru olmadığını kaydeden Kulat, “24 Haziran seçimlerini bu arkadaşlar doğru okuyamadı. 24 Haziran'da AKP, MHP ve üstüne BBP'yi eklediğinizde yüzde 54 civarında. Erdoğan, bu 54'ün içerisinde 52,6'lık oy alabildi. Zannedildiği gibi Erdoğan'ın oyu partisinin oyunun çok üstünde falan değil." ifadelerini kullandı.

"HDP 'soyaçekim' bir siyaset uygularsa avantaj yakalayabilir"

Ankette, daha önce oy kullanmamış, ilk kez oy kullanacak genç seçmene 'Yarın seçim olsa tercihiniz bugünkü bileşenleriyle Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı olur?' sorusunun da sorulduğunu ifade eden Kulat, "Cumhur İttifakı diyenler 30, Millet İttifakı diyenler 50, yüzde 12'lik bir kesim soruda ifade etmememize rağmen HDP demiş. HDP'li seçmenin gençler arasındaki duruşu diğer bloklardan farklı. Alttan daha fazla Kürt seçmen geliyor. HDP eğer 'soyaçekim' bir siyaset uygularsa orada bile bir avantaj yakalayabilir” dedi.