MAK Danışmanlık: Anadolu'da yaşayanlar Koronavirüs'e karşı stok yapmadı

MAK Danışmanlık'ın son yaptığı araştırmaya göre, yeni tip Koronavirüs'e karşı 100 kişiden 46'sı stok yaparken Anadolu'da yaşayanların gıda stoku yapmadığı anlaşıldı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Ali Kulat'ın yaptığı MAK Danışmanlık'ın Koronavirüs'e toplumsal bakışı belirlemek amacıyla 5 bin 700 kişiyle yaptığı araştırmanın verilerini paylaştı.

Alınan önlemleri, 15 Mart itibariyle 100 kişiden 75'i olumlu buluyor. Bilim Kurulu oluşturulmasına, açıklamaların zamanında yapılmasına, destek veriliyor.

Koronavirüs'ten sonra 100 kişiden 68'i ekstra hijyen malzemesi aldı. Dezenfektan ve kolonya yanında klasik temizlik ürünlerine yoğun bir ilgi oldu. Uzman önerileri ağırlıklı el temizliği üzerinde yoğunlaşınca sabun ve türevlerine ilgi arttı. 100 kişiden 27'si ise ekstra hijyen malzemesi almadı.

Fazladan gıda malzemesi stoku yapılmasında sosyal medya etkili oldu. 100 kişiden 46'sı stok yaptı. Gıda stokunun daha çok büyük şehirlerin metropol bölgeleri olduğu, taşrada oturanların ya da Anadolu'nun orta ve küçük ölçekli şehir, mahalle ve köylerinde yaşayanların stok yapmadıkları anlaşıldı

Koronavirüs'ün gündeme gelmesinin hayatını nasıl etkilediği sorusuna 100 kişiden 54'ü “Hayatımı kısmen etkiledi” karşılığını verdi. Yüzde 16'lık bir kesim ise bu süreçten iş ve kişisel yaşantısı doğrudan etkilenen kesime işaret etti. “Hayatıma hiç etkisi olmadı” diyenler ise çoğunlukla gelişen süreci yeterince hissedemeyen, metropollerin dışındaki stabil işi olan kimseleri ifade ettiği değerlendirildi.

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