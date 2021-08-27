MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, ölümden döndü

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi. Takla atan araçtan çıkan Kulat, sosyal medya hesabından otomobilinin fotoğrafını çekip, "Hayatı ve ölümü veren Allah'tır. Bugün yaşadığım trafik kazasında Rabbim esirgedi" notunu düştü.

Yaptığı araştırma ve anketlerle sık sık gündeme gelen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi.

Kazadan büyük yaralar almadan kurtulan Kulat, takla atan aracını Twitter hesabından paylaşıp durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kulat, paylaşımında "Hayatı ve ölümü veren Allah'tır. Bugün yaşadığım trafik kazasında Rabbim esirgedi. Böyle durumlarda insan aslında ne kadar aciz olduğunu anlıyor. Her halükarda Allah'a hamdolsun" ifadelerini kullandı.