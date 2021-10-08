MAK Araştırma: “Herkes aşı yaptırmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 76, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 14

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, MAK Araştırma’nın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ilişkin yaptığı anketi köşesine taşıdı. 22-29 Eylül tarihleri arasında 67 ilde 5 bin 700 kişi ile görüşecek yapılan ankete göre, salgın konusundaki kısıtlamaların işe yaradığını düşünenlerin oranı yüzde 45'te kaldı; katılanların yüzde 41'i ise önlemlerin işe yaramadığını düşünüyor.

Zeyrek’in aktardığına göre bu anketin sonuçları şöyle:

Yüz kişiden 24'ü Koronavirüs’e yakalanmış.



Yüz kişiden 15'i hiç aşı yaptırmamış.



“Herkes aşı yaptırmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 76 iken, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 14 oldu. Yüz kişiden 10'u ise kararsız.



“Aşı yaptırmamak virüsün yayılmasına katkıda bulunmaktır” diyenlerin oranı yüzde 78. Ankete katılanların yüzde 14'ü ise bu önermeye karşı çıkıyor. Kararsızların oranı yüzde 8.

Yüz kişiden 73'ü aşının koronavirüs ile mücadelede etkili olduğuna inanıyor. Aşının etkili olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 14.



Halkın yüzde 67'si aşı yaptırmayanlara toplu alanlarda kısıtlama getirilmesi gerektiğine inanıyor. “Hayır getirilmemelidir” diyenlerin oranı ise yüzde 24.



Salgın konusundaki kısıtlamaların işe yaradığını düşünenlerin oranı yüzde 45'te kalmış. Katılanların yüzde 41'i ise önlemlerin işe yaramadığını düşünüyor.

Ankete göre halkın Sinovac ve Biontech aşılarına yönelik görüşlerini yansıtan bulgular da şöyle: