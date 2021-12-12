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MAK Araştırma Başkanı Kulat: Dip dalga bitti, artık tsunami geliyor

12 Aralık 2021 12:25

MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, bir gazetecinin "Sen sahayı iyi okursun dip dalga konusunda ne diyorsun?" sorusuna, "Dip dalga bitti, artık tsunami geliyor" yanıtını verdi.

Kulat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci dost aradı: Sen sahayı iyi okursun dip dalga konusunda ne diyorsun? O eskidendi. Dedim. Şaşırdı;  nasıl yani dip dalga yok mu? Halbuki 5 - 6 ay öncesi sen sürekli dip dalga diyordun ne oldu? dedi.  Haklısın dip dalga bitti. Artık fırtına / tsunami geliyor" ifadesini kullandı. 

Mehmet Ali KulatMAK Araştırmadip dalgatsunami
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