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Spor
Deutsche Welle

Mainz faturayı teknik direktöre kesti

Bundesliga ekiplerinden Mainz, son haftalarda ligde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktörü Kasper Hjulmand ile yollarını ayırdı. Hocalık koltuğuna oturacak yeni ismi de belirledi.

17 Şubat 2015 14:39


Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da mücadele eden takımlardan FSV Mainz 05 son haftalardaki kötü gidişatın faturasını teknik direktöre kesti. Kırmızı-beyazlı ekip Kasper Hjulmand'ın görevine son verdi. Mainz 42 yaşındaki Danimarkalı çalıştırıcı yönetiminde oynadığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet almış ve puan cetvelinde 14'üncü sırada kalmıştı. Takım halihazırda düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alıyor.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yönetim teknik direktörlük görevine 2010'dan beri Maniz'ın U23 takımını çalıştıran 47 yaşındaki Martin Schmidt'i getirdi.

Geçen sezon sonunda Thomas Tuchel'in istifa etmesiyle göreve gelen Hjulmand'ın kulübüyle 2017'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Son haftalarda Danimarkalı çalıştırıcıya yöneltilen eleştiriler arasında takımın potansiyelini yeterince kullanamamak da vardı.

Kasper Hjulmand Bundesliga'da sezon sonunu göremeyen altıncı teknik adam oldu. Daha önce de Mirko Slomka (Hamburg), Jens Keller (Schalke 04), Robin Dutt (Werder Bremen) ve Jos Luhukay (Hertha Berlin) görevden alınmış, Armin Veh de Stuttgart'taki teknik direktörlük görevinden istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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