Maidan'da yaralananlar Almanya'ya taşınıyor



Ukrayna'daki olaylarda yaralananlar, Alman Ordusu'na ait Airbus tipi MedEvac askeri hastane uçaklarıyla Almanya'ya nakledilecek. Sözkonusu uçaklarla ağır yaralılar da nakledilebiliyor. Ukrayna Parlamentosu Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'ne yardım talebinde bulunmuştu. Kurşunla yaralananların birçoğunun tedavisi Ukrayna'da yapılamıyor. Başvuru üzerine Ukrayna'ya aralarında askeri doktor ve polislerin de bulunduğu bir ekip yollanmıştı.

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, "Almanya'nın Ukrayna'daki olaylarda yaralananlarla dayanışma sergilemesi ve Maidan'da yaralananlara yardım etmesini doğal karşılıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de "Yaralıların hayatının yeniden normale dönebilmesi için yardım ediyoruz" ifadelerini kullandı. Tedavi masraflarını Alman hükümeti Ukraynalı işadamı Viktor Pinçuk ile birlikte karşılıyor.

Yaralıların, aralarında Berlin Charite Hastanesi'nin de bulunduğu tanınmış sağlık kurumlarında tedavi altına alınacağı belirtildi. Charite yönetiminden Karl Max Einhäupl, "İnsani yardım gerektiren bir durumda bürokrasiyi bir yana bırakıp yardım elini uzatmak Almanya'nın imajına olumlu katkıdır" dedi.

'Timoşenko yeniden yürüyebilecek'

Öte yandan Başbakan Angela Merkel'in davetlisi olarak Almanya'ya gelen Ukrayna eski başbakanı Yulya Timoşenko Berlin Charite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 2,5 yıl hapis yatan Timoşenko, gösteriler sonrası serbest bırakılmıştı. Kronik sırt ağrıları çeken 53 yaşındaki Timoşento, tekerlekli sandalye ile hareket edebiliyor. Charite hastanesi yetkilileri, Timoşenko'nun yeniden sağlığına kavuşması ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan yürüyebilmesi konusunda iyimser olduklarını açıkladılar.