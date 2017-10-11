T24 LogoT24 Logo
Spor

Maicon, Sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon Roque, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi

11 Ekim 2017 17:08

Galatasaray\'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon Roque, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.
Beyoğlu GSStore\'da düzenlenen etkinlikte Maicon, taraftarların formalarını ve lisanslı ürünlerini imzaladı. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca futbolcu ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi
İmza gününde Galatasaray Televizyonu\'na konuşan Maicon Roque, organizasyonla ilgili olarak, \"Çok mutluyum. Taraftarlarla buluştuk. İnanılmaz bir ilgi var. Demek ki bir şeyleri iyi yapıyoruz ki onlar da buraya geliyor. Umarım sene sonunda da onlara şampiyonluğu armağan ederiz\" derken, 14 Ekim Cumartesi Günü oynanacak Atiker Konyaspor maçıyla ilgili olarak ise, \"Çok önemli bir maç ama bizim için her maç önemli. Her maça bir final mücadelesi gözüyle bakıyoruz. Umarım 3 puanı alıp hem liderliğimizi hem yenilmezliğimizi sürdürür ve sonraki haftalara daha güçlü ilerleriz\" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İmza gününden detaylar

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Galatasaray BrezilyalıMaicon RoqueBeyoğlu GSStoreMaiconGalatasaraylıGalatasaray TelevizyonuTaraftarlarlaDemekUmarımEkim Cumartesi GünüAtiker KonyasporHerGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24