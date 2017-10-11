Maicon, Sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu

Galatasaray\'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon Roque, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Beyoğlu GSStore\'da düzenlenen etkinlikte Maicon, taraftarların formalarını ve lisanslı ürünlerini imzaladı. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca futbolcu ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi

İmza gününde Galatasaray Televizyonu\'na konuşan Maicon Roque, organizasyonla ilgili olarak, \"Çok mutluyum. Taraftarlarla buluştuk. İnanılmaz bir ilgi var. Demek ki bir şeyleri iyi yapıyoruz ki onlar da buraya geliyor. Umarım sene sonunda da onlara şampiyonluğu armağan ederiz\" derken, 14 Ekim Cumartesi Günü oynanacak Atiker Konyaspor maçıyla ilgili olarak ise, \"Çok önemli bir maç ama bizim için her maç önemli. Her maça bir final mücadelesi gözüyle bakıyoruz. Umarım 3 puanı alıp hem liderliğimizi hem yenilmezliğimizi sürdürür ve sonraki haftalara daha güçlü ilerleriz\" değerlendirmesinde bulundu.

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- İmza gününden detaylar

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)