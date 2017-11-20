MAİB/Dalgakıran: Sürdürülebilir gelecek akıllı tarım makineleriyle gelecek

İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Bu yıl Yeşil Gelecek ve Akıllı Teknolojiler temasıyla toplanan tarım makineleri ve ekipmanları fuarı Agritechnica’da Türkiye sanayiini temsil eden Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) adına açıklamalarda bulunan MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, “Üretimde akıllı teknolojilerin ön planda olduğu Tarım 3.0 dönemi başladı, sürdürülebilir gelecek akıllı tarım makineleriyle gelecek” dedi.

Tarımsal üretimin gelişmiş ekonomilerdeki yerinin gittikçe derinleştiğini vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, “Pek çok ülke kaynakların ve çevrenin korunmasını gözeten sürdürülebilir tarım dönemini yakalayamaya çalışırken, üretimin niceliğinden ziyade niteliğine odaklanan Tarım 3.0 dönemi geldi. Tarım 3.0’da üreticiler teknolojik altyapı ve tarımsal bilgi birikimiyle üretim yapacak. Unutmayalım ki, modern tarımsal faaliyetler artık ileri ekonomiler için de gelişmişlik göstergesi. Dünyada son on yılda hiçbir malın fiyatı tarım ürünleri kadar değer kazanmadı. Tarımın ihracat değerlerine de doğrudan yansıyan bu gelişimini kendi lehimize kullanmak için teknolojik yatırımları, üreticinin eğitimini ve kamu desteğinin niteliğini yeniden konuşmalıyız” dedi.

Türkiye’de tarımın son yıllardaki teşviklerle önemli bir atılım yaşadığının altını çizen Dalgakıran, 2018 yılında tarıma yaklaşık 15 milyar liralık destek verilmesi öngörüldüğünü söyleyerek, “Tarım makinelerinin teknolojik açıdan iyileştirilmesi, teşvikler kadar büyük önem taşıyor. Yerli üreticinin tarım makinelerinin rekabetçi özelliklere kavuşturulması için çalışmalıyız. Tarım 3.0 kavramının ülkemizde yerleşik hale gelmesi için eğitim ve teknolojiye öncelik vermeliyiz. Dünyanın öncü tarım ülkelerine baktığımızda uzun vadeli stratejiler ve politikalarla bu noktaya geldiklerini görüyoruz. Bizim de stratejik planlamalarla aynı başarıyı yakalayacağımıza inancımız tam” dedi.