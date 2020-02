MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

İstanbul, 7 Aralık (DHA) - Makine İhracatçıları Birliği Başkanı (MAİB) Kutlu Karavelioğlu, 10 milyar dolarlık açığı kapatmanın, sadece ihracatçının değil her kesimden üreticinin önceliği olması gerektiğini belirtti.

MAİB verileri, yılın ilk 11 ayı itibarıyla ihracatını 15.7 milyar dolara taşıyan makine sektöründe, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.8 ihracat artışı gerçekleştiğini ortaya koyarken makinecilerin, sektör ihracatının yüzde 1.8 arttığı bu dönemde, ihraç edilen makinelerin kilogram başına ortalama değerini 6.1 dolara taşıdığını vurguladı.

Türk makinelerinin kilogram başına ortalama değeri, sektörün birinci pazarı olan Almanya’da 8.7 doları geçerken, yılın ilk 11 ayında inşaat ve madencilik makinelerindeki yüzde 33.2 artış, tarım ve ormancılık makinelerinde de yüzde 26.2’lik artış dikkat çekti.

Makine sektörünün Türkiye ekonomisinde, dış ticaret açığının daha da azalması yönünde önemli fırsatlar barındırdığını belirten Karavelioğlu şöyle devam etti:

“Makine ihracatında sağladığımız istikrarlı ve hızlı artış, ürünlerimizde teknolojik ilerleme sağladığımızın önemli bir göstergesidir. Yaptığımız çalışmalarla ihracatın ithalatı karşılama oranını daha da artırmak, cari fazlaya daha çok katkı vermek istiyoruz.

“Ancak makine dış ticaretinde hiç hak etmediğimiz 10 milyar dolarlık açığı kapatmak, sadece ihracatçımızın değil her kesimden üreticinin önceliği olmalı.

“Serbest bölgeler dâhil 222 ülkeye ihracat yapan sektörümüzün yurtdışındaki başarısını, artan yerli makine kullanımıyla birlikte yurtiçinde de kalıcı kılmayı amaçlıyoruz.

“Yıllık bazda bakıldığında, büro makinelerinden 2.6 milyar dolar, motorlardan 2.5 milyar dolar, pompa ve kompresörlerden 1.3 milyar dolar cari açık veriyoruz.

“Oysa biz bu alt sektörlerin tamamında, çok nitelikli ürünler üretebiliyoruz. Devletin yerli üretimi kararlı biçimde desteklemesiyle kapanmaya başlayan makas açısından, yatırım teşviklerinin doğru konumlandırılması çok önemli.

“İthal marka düşkünlüğü olan sanayicilerimizin, bütün dünyanın takdirini kazanmış kendi makinalarımızı kullanmaya başlaması ile kaynaklar dışarıya değil yerli teknolojiye akacaktır. Söz aldığımız her platformda bu mesajı vermeye büyük gayret gösteriyoruz.

“İhracat artışında kalite kadar önemli bir unsur da etkin pazarlama ve tanıtımdır. Bu amaçla sektörümüzün en büyük fuarlarında ülkemizi temsil ediyoruz, Türk makine sanayiinin güçlü sesi olmaya devam ediyoruz.

“Kasım ayında kendi alanlarının en büyük etkinliği olan üç fuara katıldık. Bolonya’da tarım makinelerimizi sergilediğimiz EIMA fuarında ve inşaat makineleri sektörünün en önemli buluşma noktası BAUMA China’da kapsamlı çalışmalar yürüttük.

“Aynı tarihlerde Vietnam’da düzenlenen VTG fuarında da tekstil makineleri sektörümüzü tanıttık. “Uluslararası ölçekteki çalışmalarımızla tüm alt sektörlerimizin rekabet gücünü yansıttığımıza inanıyoruz.” (Fotoğraflı)