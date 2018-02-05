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Mahsur kaldıkları ormanlık alandan komşuları kurtardı

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için gittikleri dağlık alanda kaybolan, ikisi de hem Türk hem İngiliz vatandaşı John Eren (18) ile arkadaşı Alex Worby (17), yardıma giden İngiliz komşuları tarafından bitkin

05 Şubat 2018 14:53

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için gittikleri dağlık alanda kaybolan, ikisi de hem Türk hem İngiliz vatandaşı John Eren (18) ile arkadaşı Alex Worby (17), yardıma giden İngiliz komşuları tarafından bitkin halde bulunup, kurtarıldı.
Fethiye\'ye 17 kilometre uzaklıktaki kırsal Yeşilüzümlü Mahallesi\'nde yaşayan John Eren ve Alex Worby, dün saat 13.00 sıralarında, yürüyüş için Geydan Dağı\'na gitti. Buradaki yangın kulesine tırmanan iki arkadaş, dönüşte sarp arazide yolarını kaybetti. Cep telefonlarının da kapsama alanı dışında olması nedeniyle yardım isteyemeyen iki arkadaş, bir süre kendi imkanları ile yollarını bulmaya çalıştı. Bu sırada, havanın da kararmasıyla telaşlanan arkadaşlar, telefonun çekeceği bir yer bulana kadar yürüdü. Burada John Eren, anneannesi Denise Atkins\'i arayıp, yardım istedi. Atkins, torununa, geldikleri yoldan yangın kulesine dönmeleri uyarısında bulunduktan sonra durumu komşuları ve köylüler ile paylaştı. Atkins ailesinin komşularından Richard Morris (62), ATV\'si, Owen Beddoe (59) de kamyoneti ile yangın kulesine doğru yola çıkıp, arama- kurtarma çalışması başlattı. John Eren ile Alex Worby, 3 saatlik çalışma sonucunda, gece yangın kulesi yakınlarında, soğuk havada bitkin halde bulunup, kurtarıldı. Kurtarılan iki arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
\'KOMŞULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ\'
Denise Atkins, torununa kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, \"Torunum ve arkadaşı, 5 saatte Geyran Dağı\'ndaki yangın kulesine tırmanmış. Dönüşte yanlış yöne sapınca, yollarını kaybedip, karanlığa kalmışlar. Şans eseri bizimle temas kurabildiler. Sarp ve tehlikeli arazide, havanın da karanlık ve ayaz olması bizi korkutmuştu. Ancak neyse ki sağ salim kurtarıldılar. Onları kurtaran komşularımıza çok teşekkür ediyoruz. Olayı duyunca İngiliz ve Türk tüm dostlarımız yardım etmek için seferber oldu. Onlara da minnettarım\" dedi.
Dağlık alanda kaybolan hem Türk hem İngiliz vatandaşı iki arkadaştan Alex Worby\'nin, 8 yıldır Türkiye\'de yaşadığı ve Türkçe\'yi iyi derecede bildiği, John Eren\'in ise kısa süre önce İngiltere\'den Türkiye\'ye döndüğü öğrenildi.

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