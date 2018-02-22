Mahsur kaldığı dükkandan kurtarılan kedi doğal ortamında

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Merkez Süleymanbey Mahallesi’nde garaj olarak kullanılan bir dükkânda 20 gün mahsur olan ve savcılık izniyle girilen dükkandan kurtarılan sokak kedisi, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce tedavi edilip doğal ortamına bırakıldı.

Yalova’da, sahibinin yurt dışında olduğu iş yerinde 20 gün mahsur kalan ve bu süreçte kapı aralığından Yalova Belediyesi personeli ve vatandaşlarca beslenen kedi, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın girişimleri sonuncunda özverili çalışmalar neticesinde kurtarıldı. Bulunduğu yerden kurtarılarak Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürülen ve burada gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra kurtarıldığı dükkânın önüne getirilerek doğal ortamına bırakılan kedi özgürlüğüne kavuşmuş oldu.

\'PERSONELİMİZE VE VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM\'

Kapalı kaldığı yerde kedinin bakımını 20 gün boyunca Yalova Belediyesi personeli ve vatandaşlarla birlikte yapan Belediye Meclis üyesi Resul Morgül, “Kedi bir haftadan bu yana Belediyemizin barınağında tedavi edildi, sağlık sorunu olup olmadığı kontrol edildi. Bugün ise vatandaşların kontrolünde aldığımız yere bıraktık. Umarım bundan sonra hiçbir yerde kilitli kalmaz. Belediye ek binamızda bulunan arkadaşlarımız tarafından diğer kedilerle birlikte burada olduğu müddetçe beslenecek. Sorun çözüldü, kedimiz artık özgürlüğüne kavuştu” dedi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde kedinin gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Veteriner Hekim Alper İşler, “Bir hafta önce savcılık izniyle kapalı bulunduğu yerden Yalova Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü olarak aldığımız kedimizi, bakımlarını ve rehabilitasyonunu yaptıktan sonra tekrar aldığımız bölgeye bıraktık. Bir hafta boyunca bakmış olduğumuz kedimizin genel durumu gayet güzel ve sağlıklıdır. İnşallah bundan sonra böyle bir olayla karşı karşıya kalmayız” diye konuştu.



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