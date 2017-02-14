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Yaşam

Mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalıştılar ama...

Yaşanan o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi

14 Şubat 2017 18:07

Mecidiyeköy'de D-100 bağlantı yolu kenarındaki yaklaşık 5 metrelik duvardaki demirde asılı kalan kediyi kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. Yanına yaklaşanlardan korkan kedi uzun süre sarkık halde kaldığı demirlerden aşağıya düştü.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) İbrahim Aktürk'ün haberine göre, Mecidiyeköy’de D-100 bağlantı yolu kenarındaki 5 metre yüksekliğindeki duvarın demir şeridinde kalan kedi uzun süre kurtulmaya çalıştı.

Buraya nasıl çıktığı bilinmeyen kedi için çevredekiler de seferber oldu. Çevredekiler kediyi kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çünkü duvara örülmüş bariyerler nedeniyle kediye kimse ulaşamadı.

Uzun süre kurtarılmayı bekleyen kedinin dayanma gücü bitti ve boşluğa düştü. Düştüğü yerde hareketsiz kalan kedinin akıbeti bilinmiyor.

Yaşanan o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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MecidiyeköyD 100

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