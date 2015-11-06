Mahsur kalan İngiliz turistler ülkelerine dönüyor



Şarm El Şeyh'te halen 20 bin dolayında İngiliz turist bulunuyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), bölgede bulunan Alman turist sayısını 2 bin olarak bildirdi. İngiltere'nin ardından Alman, İrlanda ve Hollanda havayolu şirketleri de Şarm El Şeyh seferlerini askıya almıştı.

Mahsur kalan İngiliz turistler için bugün toplam 20 sefer yapılması öngörülüyor. Thomas Cook, Easyjet ve British Airways şirketleri tarafından organize edilen uçuşlarda terör saldırısı kaygısıyla sıkı güvenlik önlemleri alındı. Yalnızca el bagajına izin veriliyor.

Uçağı bomba mı düşürdü?

Bu arada düşen Rus yolcu uçağının terör saldırısıyla düştüğü iddiasıyla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. İngiltere Başbakanı David Cameron, "Rus uçağının terörist bir bomba tarafından düşürülme olasılığını daha yüksek gördüklerini" açıkladı. Cameron, bu değerlendirmeyi yaparken istihbaratın sunduğu verileri dikkate aldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama, uçağın düşmesine bir bombanın neden olma ihtimali bulunduğunu söyledi. Kendi araştırmalarını yapacaklarını belirten Obama, bomba ihtimalini ciddiye aldıklarını kaydetti. Rusya ve Mısır, "terör" iddiasında aceleci davranmamaya çağırdı.

'Soruşturma aylarca sürebilir'

Rus Metrojet şirketine ait Şarm El Şeyh - St. Petersburg seferini gerçekleştiren Airbus-A 321 tipi uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra Mısır'ın Sina Yarımadası yakınlarında düşmüştü. 224 kişi taşıyan uçaktan kurtulan olmamıştı. Rusya Havacılık Dairesi Başkanı Alexander Neradko, uçağın düşme nedenini belirlemek için başlatılan soruşturmanın aylarca sürebileceğini açıkladı.