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Mahsun'un sevgilisini kaptı

Mahsun Kırmızıgül'den ayrıldıktan sonra ekranlarda görünmeyen Bade İşçil, yeni bir aşk dedikodusuyla ortaya çıktı

19 Ağustos 2008 03:00

Mahsun Kırmızıgül'den ayrıldıktan sonra aşk hayatında istikrarı bir türlü yakalayamayan Bade İşçil, şimdilerde İsmail Boyner'le birlikte anılıyor.

Gözünü Mahsun'da açtı

Bade İşçil, Mahsun Kırmızıgül'ün de isteği ile objektiflerden uzak sade bir hayat yaşıyordu. Kırmızıgül'le gelenek ve görenekleri uyuşmadığı için ayrılan Bade, son aylarda İstanbul gecelerinde boy gösteriyordu.

Samimi görüntüler verdi

Bade'nin adı önce sosyeteden Emre Kütük'le anıldı. Kütük'le aşk yaşadığını inkar etmeyen güzel, geçtiğimiz gece ise herkesi şaşırttı. Bade İşçil, Emre Kütük'ten ayrıldıktan sonra gece kulubünde bu kez Boyner Holding'in sahibi Cem Boyner'in yeğeni İsmail Boyner ile samimi görüntüler verdi.

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