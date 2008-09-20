Mahsun, travesti kardeşinin peşinde

İlk yönetmenlik denemesini “Beyaz Melek”le yaparak gişe rekorları kıran Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi “Güneşi Gördüm” için de büyük bir titizlikle çalışıyor. 22 Eylül’de çekimlerine başlayacağı yeni filminin senaryosunu saklayan Kırmızıgül, gizlilik konusunda teknik ekibini ve oyuncularını uyardı. Bir röportajında “Tüm ekip senaryonun gizli tutulması konusunda ketum davranacaktır” diyerek bunun önemini vurguladı.



Alınan bilgilere göre; Kırmızıgül filmde Doğu’da yaşayan gay bir gencin abisini canlandırıyor. Kardeşinin İstanbul’a kaçıp travesti olmasıyla birlikte Kırmızıgül’ün filminin hikayesi başlıyor. 2 travestiyle birlikte ev tutan kardeşini bulmak için çabalayan şarkıcı, İstanbul sokaklarında çeşitli maceralar yaşıyor. Filmin kadrosunu oluşturan Mahsun ajanslar aracığılıyla travesti arıyor. Bunun için Batum Ajans ile de görüşen Kırmızıgü,l filminde 60 travestiye rol vermek istiyor.