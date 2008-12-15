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'Mahsun olmasa ben yoktum'

Beren Saat, şöhret olmasında Mahsun Kırmızıgül'ün büyük rolü olduğunu söyledi.

15 Aralık 2008 02:00

"Güz Sancısı" filminin çekimlerine tamamlayan Beren Saat, şöhret olmasında Mahsun Kırmızıgül'ün büyük rolü olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Beren Saat, kariyerinde Mahsun Kırmızıgül'ün önemine dikkat çekti. 2005 yılında yayınlanan ilk dizisi "Aşka Sürgün"le şöhreti yakalayan güzel oyuncu, başarısını Mahsun Kırmızıgül'e borçlu olduğunu söyledi. Saat, "Mahsun Kırmızıgül benim gibi tanınmamış biriyle dizi çekerek büyük bir risk aldı.

Ünlü oyuncu Beren Saat, kariyerinde Mahsun Kırmızıgül'ün önemine dikkat çekti. 2005 yılında yayınlanan ilk dizisi "Aşka Sürgün"le şöhreti yakalayan güzel oyuncu, başarısını Mahsun Kırmızıgül'e borçlu olduğunu söyledi. Saat, "Mahsun Kırmızıgül benim gibi tanınmamış biriyle dizi çekerek büyük bir risk aldı. Başkasıyla oynasam, belki dizi başarısız olacak ve kaybolup gidecektim. Mahsun olmasa ben yoktum" dedi.

Beren Saat, son olarak senaryosunu Etyen Mahçupyan ve Nilgün Öneş'in yazdığı, Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği "Güz Sancısı"nda rol aldı. 1955 yılında yaşanan 6-7 Eylül olaylarının gölgesinde iki gencin aşk hikâyesinin anlatıldığı filmde, Rum kızı Elena'yı canlandıran Saat, "Daha önce başrol oynadığım 'Hatırla Sevgili' dizisi ülkemizin yakın tarihini anlatmak amacıyla yapılmış bir projeydi, bu da Hatırla Sevgili’nin bir uzantısı. Benim oynadığım Elena, bir Müslüman'a âşık. Film, ülke koşullarının onları nasıl ayrı düşürmeye çalıştığını anlatıyor. Çok güzel bir film oldu" diyor.

Beren Saat, "Aşka Sürgün"de Mahsun Kırmızıgül'ün eşini canlandırmıştı.



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