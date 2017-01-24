Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi için gelinlikle kamera karşısına geçtiler

Yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün yazdığı, yönettiği ve baş rolünü oynadığı 'Vezir Parmağı' filminin galası İstanbul’da düzenlenen bir törenle yapıldı.

Filmde Feride karakterine hayat veren Ece Uslu ile Gülbahar rolündeki Gülben Ergen, bir sahnede gelinlikle kamera karşısına geçti. Daha önceki filmlerinde dram türüne ağırlık veren Kırmızgül'ün bu kez komedi yönü de olan projesinde, Uslu’yla partneri Necmi Yapıcı ilginç ve eğlenceli diyaloglarıyla güldürecek.

Ece Uslu ve Gülben Ergen de katıldı

'Vezir Parmağı' filminin İstanbul’da yapılan galasına Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay ile oyuncular Ece Uslu, Gülben Ergen, Coşkun Göğen, Yasemin Yalçın ve Nuri Alço da katıldı.

Ece Uslu ve Gülben Ergen'in kostümleri konuşuluyor

Film konusu ve güçlü kadrosu kadar etkileyici kostümleriyle de konuşuluyor. Özellikle 'Vezir Parmağı'nda Feride karakterine hayat veren Ece Uslu ile Gülbahar rolündeki Gülben Ergen, görkemli kıyafet ve aksesuvarlarıyla göz dolduruyor.

Filmin fragmanı:

Filmin konusu:

Mahsun Kırmızıgül, daha önce yazdığı Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York’ta Beş Minare ve Mucize gibi filmleriyle drama ağırlık veriyordu. Kırmızıgül yeni filmi Vezir Parmağı ile bu kez komedi yönü de olan bir yapıma imza atıyor.

3 kıtaya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden insanları bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır. İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktır.