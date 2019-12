-MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN BEKLENEN FİLMİ GÖSTERİMDE ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Başkent sinemalarında bu hafta üç film seyirciyle buluşacak. ''Beyaz Melek'', ''Güneşi Gördüm'' ve son olarak ''Gecenin Kanatları'' filmleriyle sinemaya iyice ısınan Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı aksiyon, dram türündeki ''New York'ta Beş Minare'' vizyona girecek. Filmde, Mahsun Kırmızıgül, Mustafa Sandal, Haluk Bilginer, Zafer Ergin, Salih Kalyon, Hüseyin Avni Danyal, Murat Ünalmış rol alıyor. Haluk Bilginer'in canlandırdığı radikal İslamcı terör örgütünün 'Deccal' kod adlı lideri Hacı Gümüş'ü almak için New York'a giden iki polis memurunun hikayesini konu alan film, Amerika'nın İslam ve terörizme bakışını anlatıyor. Haftanın diğer yerli yapımları arasında yer alan ''Pak Panter'', seyirciyle buluşacak. Komedi, aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Murat Aslan yaptı. Senaryosu da Aslan'ın imzasını taşıyan filmde, Ufuk Özkan, Metin Zakoğlu, Sümer Tilmaç, Erdal Tosun, Doğa Rutkay, Şenay Akay rol alıyor. Film, özel olarak kurulmuş ''Pak Panter'' teşkilatının ve istihbarat elemanlarının yaşadığı komik maceraları konu alıyor. Macera komedi türündeki ''Vay Arkadaş–Manik, Tik, Dil'' beyazperdeye geliyor. Yönetmenliğini Kemal Uzun'un yaptığı, senaryosu Caner Güler'e ait filmde, Demet Evgar, Mete Horozoğlu, Fırat Tanış, Ali Atay, Rasim Öztekin, Mustafa Üstündağ rol alıyor. Film, Manik, Tik ve Dildo adlı İstanbul'un kenar mahallerinden Balat'ta yaşayan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. -CSO DİNLEYENLERİ BÜYÜLEYECEK- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 4 Kasımda geç romantizm ve modernizm arasındaki dönemin en büyük bestecisi olarak gösterilen ve 20. yüzyıl bestecilik tekniklerinin öncülerinden biri olduğu kabul edilen Gustav Mahler'in doğumunun 150. yılı dolayısıyla yapılacak konserde, viyolonsel sanatçısı Robert Cohen, şef Rengim Gökmen'in önderliğinde dinleyenleri büyüleyecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, klasik müziğin ustalarını müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. CSO Konser Salonunda bugün ve yarın gerçekleşecek konserlerde usta çellist Robert Cohen, şef Rengim Gökmen'in önderliğinde sanatseverlerle buluşacak. Konserde, ''Mahler'in '1. Senfoni Titan Re Majör' ile Antonin Dvorak'ın 'Viyolonsel Konçertosu si minör Op.104'' eserleri yorumlanacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, yarın ve cumartesi günü Francesco Belli şefliğinde konser verecek. Orkestraya piyano sanatçısı İdil Biret eşlik edecek. Konserde, Wolfrang Amedeus Mozart'ın ''Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan, Uvertür, KV.384'' ile ''Piyano Konçertosu No. 24, Do minör KV.491'' ve Felix Mendelssohn'un ''Senfoni No. 4 İtalyan, La majör Op. 90'' seslendirilecek. Ankara Devlet Tiyatrosu, bu hafta 17 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi 5 eserle sahne alacak. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Tiyatro, opera ve müzik sanatlarının en keyifli yanlarının kesiştiği operet eserlerinden ''Çardar Prensesi'' 6 Kasımda prömiyer yapacak. Eser, 8 Kasımda da izleyiciyle buluşacak. Ünlü besteci Emmerich Kalman'ın en ünlü operetlerinden biri olan eserin rejisi Recep Ayyılmaz'a ait. Sunay Muratov ve Wolfrang Scheidt'in dönüşümlü olarak orkestra şefliğini üstlendiği operetin dekoru Tuncay Kalyon, kostümü Gazal Erten, koreografi çalışması ise Nilgün Birsel Demireller'e ait. Eserin kurgusu yanlış anlaşılmadan dolayı ayrılıklar yaşayan iki aşığın mutlu sonla biten hikayesi üzerine yapılmış. Eserde Slyva Varescu rolünde dönüşümlü olarak Funda Ateşoğlu ve Selva Erdener, Edwin Ronald rolünde Aykut Çınar, Murat Karahan, Kontes Stasi rolünde Begüm Mengü ve Sema Özer seyirci karşısına çıkacak. ''Atatürk'ü Anıyoruz...'', 10 Kasım çarşamba günü saat 12.00'de Ankaralı sanatseverlerle buluşacak konser, acretsiz olacak. Yer numaraları gişeden alınabilecek. Gicomo Puccini'nin üstün ilham ve kompozisyon kabiliyetini gösterdiği ''Tosca'' operası, 10 Kasımda Büyük Önder Atatürk'ün anasına sahnelenecek. Eserin başrollerinde sayısız temsilde başrol alması nedeni ile adı ''Tosca Kraliçesi''ne çıkan Reyhan Görbil, performansıyla büyüleyecek. Tosca Operası'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tullıo Gaglıardo Varas, Alessandro Cedrone yönetecek. ''Üç Silahşörler'' adlı bale yapıtı, 11 Kasım Perşembe günü son temsilini verecek.