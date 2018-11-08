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MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN ANNESİNİN EVİNDEN HIRSIZLIK (1)

  *Hırsız Türkmenistan uyruklu hizmetçi çıktı Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)  Etiler'de Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar M

08 Kasım 2018 15:16

 

*Hırsız Türkmenistan uyruklu hizmetçi çıktı

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) 
Etiler\'de Mahsun Kırmızıgül\'ün annesinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar M.(41) evde bulunan toplam 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtıktan sonra aradan 24 saat geçmeden polis tarafından yakalandı.  Ankara\'da gözaltına alınan Muyassar M. ve eşi Şersat H.(45)\'nin yurt dışına çıkmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Polis şüphelilerle birlikte yaklaşık 66 bin dolar ile iki adet yeni alınmış cep telefonu ve 300 gram altın ele geçirildi.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Şüpheli temizlikçinin eve giriş görüntü
-Aktüel görüntüler
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Paraların görüntüsü

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