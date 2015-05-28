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Mahsun Kırmızıgül'den YSK'ya seçim isyanı

Kırmızıgül, takipçilerinin neyi kastettiğine dair soruları ise yanıtsız bıraktı

28 Mayıs 2015 17:16

Sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, kişisel Twitter hesabından seçim sürecinde yaşananlar konusunda açıklama yaptı. YSK'ya adeta isyan eden Kırmızıgül, "Ben böyle adaletsiz bir seçim görmedim" mesajını takipçileriyle paylaştı.

Son yıllarda siyasi açıklamalardan hep kaçınan Kırmızıgül, Twitter hesabından "Ben böyle adaletsiz bir seçim görmedim. Sonuç ne olursa olsun adil olmayan bir seçim yapılıyor. YSK işlevsiz bir kurum" mesajını yazdı.

Takipçilerinin neyi kastettiğine dair" sorularını ise Kırmızıgül yanıtsız bıraktı.

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