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 MAHSUN KIRMIZIGÜL KIZI LAVİN'İ BÖYLE EĞLENDİRDİ 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)  Sanatçı  Mahsun Kırmızıgül kızı Lavin ile Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi

16 Aralık 2017 16:13

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) 
Sanatçı  Mahsun Kırmızıgül kızı Lavin ile Atatürk Havalimanı\'nda görüntülendi.Mahsun Kırmızıgül ve kızı Türk Hava Yolları uçağıyla Los Angeles\'e gitti. Kırmızıgül uzun uçak seyahati öncesi kızını eğlendirmek için valize bindirdi. Valizin üstünde babasıyla pasaport kontrolüne kadar giden minik Lavin\'in sevgi dolu görüntüleri kameralara yansıdı. Mahsun Kırmızıgül minik kızını öpüp güldürmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin
-Lavin\'in valiz üzerinde oturarak gidişi
-Mahsun Kırmızıgül\'ün kızını öpmesi, oynaması  
 

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