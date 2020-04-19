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Mahsun Kırmızıgül'den Köy Enstitüleri paylaşımı: Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük, bu önemli okulları kapatmak olmuş

19 Nisan 2020 15:15

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Köy Enstitüleri'nin kapatılmasıyla ilgili "Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük, bu önemli okulları kapatmak olmuş" paylaşımında bulundu. 

Mahsun Kırmızıgül, kişisel Twitter hesabından Köy Enstitüleri'yle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kırmızıgül paylaşımında ,"Köy enstitüleri kapatılmayıp devam etseydi, ülkemiz bilim, sanat, iktisat, edebiyat, tarih, felsefe, tıp, mühendislik vb. alanlarda başka bir yerde olabilirdi. Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük, bu önemli okulları kapatmak olmuş" ifadelerinde bulundu.

Kırmızıgül'ün paylaşımına birçok kullanıcıdan yorum geldi.

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