Mahsun Kırmızıgül Cansu Dere'yi ikna edemedi

Mahsun Kırmızıgül, yeni dizisi "Firuze"de başrol oynaması için bir ay boyunca Cansu Dere'yi ikna etmeye çalıştı, başarılı olamadı.

Mahsun Kırmızıgül , yeni dizi projesi “Firuze”nin oyuncu kadrosunda Fırat Çelik, Haluk Piyes ve Barış Arduç’la birlikte kadın oyuncu olarak başrolü Cansu Dere ’ye vermek istedi. Hürriyet 'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre Kırmızıgül, iddiaya göre bir ay boyunca ünlü oyuncuyu ikna etmeye çalıştı ancak çabası sonuç vermedi. Dere’den olumsuz yanıt alan Kırmızıgül’ün şu sıralar Ceyda Ateş’le görüşme halinde olduğu söyleniyor. Yönetmenliğini Cemal San’ın üstlendiği, iki erkek arasında kalan bir kadının öyküsünü anlatacak “Firuze”nin çekimlerine eylül ayında başlanacak.