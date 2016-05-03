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Mahsun Kırmızıgül baba oldu

Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay Los Angeles'ta doğum yaptı

03 Mayıs 2016 11:32

Şubat ayında Los Angeles’ta avukat Ece Binay’la nikâh masasına oturan Mahsun Kırmızıgül, önceki gün baba oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Los Angeles’taki bir hastanede normal doğumla dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hatta doğumun ertesi günü hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.

Bebeğin ismi konusunda hâlâ kararsızlık yaşayan çift, bir ay sonra Türkiye’ye dönecek. Kırmızıgül, Kemerburgaz’daki evlerinde çocuk odasını hazırlatmak için eşi ile kızından bir hafta önce gelecek.

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