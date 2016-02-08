"Mahsun Kırmızıgül, avukat sevgilisiyle evleniyor"

Mahsun Kırmızıgül, bir yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisiyle evlilik tarihini öne aldığı ileri sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaz aylarında planlanan düğünün, 13 Şubat’ta Amerika’da yapılacağı ileri sürüldü. İddiaya göre, Los Angeles’ta düzenlenecek törene aralarında Kenan Doğulu-Beren Saat’in de olduğu 30 kişi davet edildi.

Davetlilerden düğünle ilgili gizlilik sözü aldığı ileri sürülen Kırmızıgül, konukları için iki günlük gezi organize etti. Ünlü sanatçının 5 bin dolarlık tek taşla evlenme teklifi ettiği iddia edilen sevgilisi için düğüne davet ettiği dostlarına “Hayalimdeki düğünü hayalimdeki kadına yapıyorum” dediği öne sürüldü.