T24 LogoT24 Logo
Magazin

"Mahsun Kırmızıgül, avukat sevgilisiyle evleniyor"

Mahsun Kırmızıgül'ün avukat sevgilisiyle 13 Şubat'ta Los Angeles'ta evleneceği ileri sürüldü

08 Şubat 2016 10:04

Mahsun Kırmızıgül, bir yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisiyle evlilik tarihini öne aldığı ileri sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaz aylarında planlanan düğünün, 13 Şubat’ta Amerika’da yapılacağı ileri sürüldü. İddiaya göre, Los Angeles’ta düzenlenecek törene aralarında Kenan Doğulu-Beren Saat’in de olduğu 30 kişi davet  edildi.

Davetlilerden düğünle ilgili gizlilik sözü aldığı ileri sürülen Kırmızıgül, konukları için iki günlük gezi organize etti. Ünlü sanatçının 5 bin dolarlık tek taşla evlenme teklifi ettiği iddia edilen sevgilisi için düğüne davet ettiği dostlarına “Hayalimdeki düğünü hayalimdeki kadına yapıyorum” dediği öne sürüldü.

 

ETİKETLER

mahsun kırmızıgülevlilikabdlos angelesgizli13 şubatavukat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24