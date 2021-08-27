Mahsun Kırmızıgül: Aşı sayesinde Koronavirüs'ü ayakta atlattım

Koronavirüs'e yakalandığını ve 2 doz aşı sayesinde hastalığı hafif geçirdiğini paylaşan oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, "Aşı önemli" dedi.
Kırmızıgül'ün Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"Maalesef ben ve 5 yaşındaki kızım Corona olduk. 2 doz Biontech aşısı olmasaydım inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o aşı sayesinde Korona'yı ayakta atlattım. Kızımla testimizin sonuçları negatif çıktı. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederim. Aşılanmak önemli."
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