Mahsun Kırmızıgül: Aşı sayesinde Koronavirüs'ü ayakta atlattım

"Maalesef ben ve 5 yaşındaki kızım Corona olduk. 2 doz Biontech aşısı olmasaydım inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o aşı sayesinde Korona'yı ayakta atlattım. Kızımla testimizin sonuçları negatif çıktı. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederim. Aşılanmak önemli."