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Mahsun Kırmızıgül: Aşı sayesinde Koronavirüs'ü ayakta atlattım

27 Ağustos 2021 18:20

Koronavirüs'e yakalandığını ve 2 doz aşı sayesinde hastalığı hafif geçirdiğini paylaşan oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, "Aşı önemli" dedi.

Kırmızıgül'ün Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: 

"Maalesef ben ve 5 yaşındaki kızım Corona olduk. 2 doz Biontech aşısı olmasaydım inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o aşı sayesinde Korona'yı ayakta atlattım. Kızımla testimizin sonuçları negatif çıktı. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederim. Aşılanmak önemli."
 
 
 

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