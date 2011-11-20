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Mahsun Kırmızıgül, 'artık sadece yönetmenim' diyor

Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi Hayat Devam Ediyor televizyon ekranına iddialı bir giriş yaptı.

20 Kasım 2011 02:00


Çağnur Öztürk-T24


Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi Hayat Devam Ediyor televizyon ekranına iddialı bir giriş yaptı. 

Dizide kahvehane sahnesinde Kırmızıgül’ü tavla oynarken gördük.

Elbette sinema dilinde, gösteri sanatlarında bunun teknik bir adı var: Cameo

Gösteri sanatlarında ekipten birinin görünmesi, ki bu kişi genelde yönetmen olur.

Bir oyun, film v.b.de ünlü birinin kısa rol alması, görünmesi yani cameo appearence.

Dünya Sineması’nın ustalarından Alfred Hitchcock cameo rollerde öncüdür.

Günümüze gelirsek Peter Jackson, Quentin Tarantino’nun da filmlerinde cameo rol aldığını görürürüz. 

Bizden ise Zeki Demirkubuz, Çağan Irmak örnekleri mevcuttur. 

Hatta Çağan Irmak bunu televizyon dizilerinde de sıkça yapmıştır. 

Daha önce filmlerinde başrol oynayan Kırmızıgül, *artık beni sadece yönetmen olarak görün* diyor bence.

Bunun adı figürasyon değil yönetmenlikte üst bir aşamadır. Yönetmenin imzasını atmasıdır.

Buradan Mahsun Kırmızıgül’ün gerçekten yıllardır yönetmenlik ve sinemaya emek verdiğini, kendini geliştirmek için her şeyi takip ettiğini, müthiş çaba sarf ettiğini görüyorum her ne kadar filmlerini beğenmesem de takdir ediyorum.

***

(Cameoyu dilimize süsleme olarak çevirebiliriz. Ayrıca cameo; üzerinde portre resimlerin olduğu kadın takılarına da deniyor, Kraliçe Elizabeth'e kendi portresinin olduğu bir aksesuar hediye edilmesiyle başlayan bir moda akımı.)


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