Mahsun Kırmızıgül: Afganistan'daki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslemesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz

Oyuncu, yönetmen Mahsun Kırmızıgül, kişisel sosyal medya hesabından, “Afganistan'daki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslemesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz” diye yazdı.

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kırmızıgül, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasından bir sonraki hamlenin İran ile Afganistan arasında savaş doğurmak olduğunu iddia etti.

Kırmızıgül, şunları kaydetti:

"Yeni senaryo yazılmış. Yok edemedikleri İran İslam Devletine karşı, Afganistan Sunni İslam Devleti tanınacak ve güçlendirilecek, silahlandırılıcak. Sonrasında ise BOP’nin final sahnesinde bu iki ülke savaştırılacak. Bu kirli oyun mezhepçi ülkeleri de içine alıp paramparça edecek.

Afganistandaki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslemesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz. Ülkesine karşı darbe yapan bu canilere, emperyalizminin maşası olan bu ırz düşmanlarına kardeşim diyenleri sakın unutmayın. Çünkü aynı oyunu bu ülkede oynayacaklar.”