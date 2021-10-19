Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra albüm çıkaracak

Uzun süre müzik piyasasından uzaklaşarak sinema sektörüne yoğunlaşan Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra albüm çıkaracağını duyurdu. Kırmızıgül, "Sabredin az kaldı” diyerek albüm haberini verdi.

Yıllardır müzik çalışmalarına ara veren Mahsun Kırmızıgül, sevenleriyle müjdeli haberi paylaştı. Kırmızıgül, 16 yıllık aranın ardında çok yakında albüm çıkaracağını duyurdu.

Albüm hazırlıklarının devam ettiğini belirten Kırmızıgül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “16 yıl sonra eser üretmek, şarkı söylemek, aranje yapmak, koca bir albüm çıkartmak hiçte kolay değil. Dostlarım; inanın ben sizlerden daha heyecanlıyım. Sabredin az kaldı” ifadelerine yer verdi.