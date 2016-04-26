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Mahsun Kırmızgül ile Ece Binay'ın çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Mahsun Kırmızıgül, “Yıllar sonra tekrar babalık heyecanı paylaşmak çok güzel. Kızımızı dört gözle bekliyoruz” demişti

26 Nisan 2016 12:21

Geçen şubatta Los Angeles’ta evlenen sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay, ilk bebeklerini mayıs ayı ortasında kucaklarına alacak. Doğum Amerika’da gerçekleşsin diye nikah sonrası Türkiye’ye dönmeyen çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İlk evliliğinden Mahmut adında bir oğlu olan Kırmızıgül, bu kez kız çocuk heyecanı yaşıyor.

Sabah'taki habere göre, doğum sonrası bir süre daha Amerika’da kalacak olan çift, yaz aylarında İstanbul’a dönecek. Binay temmuzda gelmeyi planlarken, Kırmızıgül ondan iki hafta önce geri dönüş yapacak. Ünlü sanatçının, Kemerburgaz’daki evlerine bir bebek odası yaptırmak istediği için biletini eşinden iki hafta önceye ayarladığı öğrenildi. 

Hayatını geçen şubatta Ece Binay ile birleştiren Mahsun Kırmızıgül, kız bebek müjdesini yakın çevresine şu sözlerle duyurdu: “Yıllar sonra tekrar babalık heyecanı paylaşmak çok güzel. Kızımızı dört gözle bekliyoruz.”

 

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