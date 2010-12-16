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Kültür-Sanat

Mahsun, İvedik'e fark attı

'New York’ta Beş Minare', 3 milyon barajını geçerek 2010 yılının en çok izlenen yerli ve yabancı filmleri listesinde zirveye oturdu.

16 Aralık 2010 02:00

T24 - Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrol oynadığı 'New York’ta Beş Minare', vizyonda olduğu altı hafta içinde 3 milyon barajını geçerek 2010 yılının en çok izlenen yerli ve yabancı filmleri listesinde zirveye oturdu.

Vizyona girdiği 5 Kasım tarihinden bu yana 3.343.832 kişi tarafından izlenen film, 'Recep İvedik 3', 'Yahşi Batı', 'Eyyvah Eyvah' gibi birçok iddialı yapımı geride bıraktı.

İşte gişe rakamları ve 2010'un en çok izlenen ilk 10 filmi:

1- New York’ta Beş Minare -  3.343.832
2- Recep İvedik 3 - 3.325.842
3- Eyyvah Eyvah - 2.459.815
4- Yahşi Batı - 2.323.061
5- Çok Filim Hareketler Bunlar - 1.141.448
6- Başlangıç - 1.099.969
7- Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma - 1.041.920
8- Veda - 1.028.032
9- Av Mevsimi - 1.017.185
10- Dersimiz Atatürk - 861.468  


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